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〈中部〉防堵禽流感 市府加強禽場消毒 取締私宰

2017-02-14

〔記者黃鐘山／台中報導〕花蓮、台南禽場近日相繼傳出禽流感疫情，市長林佳龍十三日在市政會議說，因應禽流感疫情，中央已啟動一級應變工作，雖然目前台中市並無疫情，但市府已做好相關準備，持續強化禽場訪視消毒，加強取締違法屠宰情形。

農業局長王俊雄說，台中有二百四十二座家禽場，市府已即時掌握最新資訊並作預防整備方案，除加強家禽場、寵物鳥、家禽理貨場禽流感採樣監測、訪視消毒外，並完成人力、物資盤點；市府也定期與中央視訊會議，了解國內外疫情發展及擬定防疫作為。

動保處指出，去年起已針對家禽場、寵物鳥繁殖場、寵物鳥店及家禽理貨場等主動監測二千多件檢體，禽流感病毒檢驗均呈陰性；入冬後也加強家禽場訪視宣導及消毒，目前已完成九百六十四場次，亦未發現異常。家禽出現異常，養禽業者未通報，除撲殺不予補償外，另處五萬至一百萬元罰款。

衛生局長呂宗學表示，目前H5N6禽流感病毒無人傳人病例，市府已請醫療院所提高警覺。衛生局強調，近日東部及南部禽場的禽鳥檢體陸續檢出H5N6禽流感病毒，禽傳人雖罕見，但仍須注意做好個人防護措施，因應二二八連假將至，提醒民眾前往疫區旅遊或自疫區返台時，均應落實呼吸道咳嗽禮節及手部衛生，以降低傳播風險。

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