〈中部〉國姓雙雄對決總幹事 「外鄉人」說惹議

2017-02-14

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣國姓鄉農會選情激烈，總幹事候聘形成農會退休人員劉錦勝、退休國小校長余家彥雙雄競逐，日前鄉內流傳不具名文宣，暗指余是「不具任何農業背景的外鄉人」，余家彥昨強調「外鄉人」的說法過於狹隘，認為只要有心為國姓農業發展與農民服務，何必排外？

國姓鄉農會總幹事候聘原有五人登記，資格審查葉榮鑫、莫富堡不符資格，原本登記的現任總幹事羅宏聘也決定退出，並在農曆年前向理事會申請退休，只剩余家彥和劉錦勝競逐。

農會選舉將在週日投票，鄉內流傳未署名的傳單，指總幹事人選攸關國姓鄉農業發展，不能交給無農業背景的外鄉人，有代表候選人私下對此表達不滿，認為是惡意抹黑，嚴重撕裂地方和諧。

遭暗指「外鄉人」的余家彥昨天受訪時表示，身在教育界服務逾卅年，待過埔里、魚池、國姓等大埔里地區，留在外鄉鎮服務反而比故鄉埔里多，而過去曾在國姓鄉擔任國小校長，許多學生家長是農民，也深知農民的辛苦，只要真正關心國姓農業發展與會務革新，都有權利來為農民服務。

至於另一位爭取總幹事的劉錦勝，記者透過電話聯繫，家人代接時則強調不便對文宣內容表示意見。