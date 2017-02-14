〈中部〉想抓農會賄選 跟蹤硬闖搶拍照

2017-02-14

草屯一級戰區 傳買票一票一萬

〔記者陳鳳麗／南投報導〕農會選舉白熱化，選情緊繃的草屯鎮農會會員代表選舉，不只賄選傳聞甚囂塵上，昨又爆林姓會代候選人被人跟蹤且被強行闖入拍照，惟跟蹤者堅稱「想抓賄選領檢舉獎金」，草屯警方將該男依違反社維法裁處罰款三千元。

南投縣十三鄉鎮市農會、日月潭漁會會代選舉，將在十九日投票，被視為一級戰區的草屯鎮農會，因兩派對立，呈現五五波，紛爭不斷，而為了贏得選舉，有候選人出動宣傳車，也有人送辣椒醬等禮品，另也傳出現金買票，傳聞中的賄選金額，最高已到一票一萬元。

也因草屯鎮農會選舉因兩派勢力相當，選舉過程中風波不斷，黑函攻擊，買地方紙媒廣告，指候選人分黑派、白派，草屯鎮農會總幹事蕭忠郁帶會代去地檢署控告地方媒體違反農會法，也曾到地檢署門口舉白布條抗議被抹黑。

稱想領200萬獎金 跟蹤男挨罰3000

近幾天則傳出跟蹤疑雲，有簡姓會代候選人懷疑自己被跟蹤，已向警方報案，昨日則有會代候選人林世聰，開車到某友人開的公司，一路上感覺被跟蹤，後進入屋內不久，跟蹤的洪姓男子即闖入，拿著手機對兩人猛拍照。林世聰氣憤他為何跟蹤又闖民宅對人拍照，洪男說：「我是來抓賄選，想領二百萬元的檢舉獎金」。

林世聰報案，草屯警方到場後將洪姓男子帶回，洪男仍堅持是想抓賄選，警方詢問後將他依違反社會秩序維護法的「無正當理由跟蹤他人」，裁處罰款三千元。

目前全縣的農漁會選舉，除草屯外，中寮和國姓鄉農會也競爭激烈，南投地檢署昨日成立南投農漁會選舉查察中心，並以鄉鎮為單位，每一鄉鎮市都有一位檢察官負責，而截至昨日為止，檢方已有十件賄選等情資，其中賄選最多，另還有跟蹤暴力和妨害名譽，檢方已分案調查。

檢方透露，檢舉獎金高達二百萬元，只要起訴就可先領四分之一，有任何賄選情資歡迎檢舉。