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〈中部〉嘉市眷博用地荒廢 垃圾沒清

2017-02-14

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市建國二村都市更新計畫案，前年招標三次都流標，原保留部分建物作為眷村博物館用地，至今荒廢閒置；市議員蔡永泉、廖天隆昨天抨擊，雖委外定期整理環境，仍見塑膠袋、衣物等垃圾，至少兩個月沒清理，廠商辦事不力，市府應究責及加強監督。

嘉義市文化局博物館科長鄧倚欣表示，一年編列經費約七萬七千元，委託清潔公司派員整理，包括清理垃圾及每個月除草，今年起與文化局清潔標案整合，延長為一季整理環境一次，將加強清理次數。

市府都市發展處都市計畫科長吳垂楊說，前年都更計畫案三次流標，國防部檢討後，擬從分階段標售改為一般標售，市府另希望本案土地規劃重新調整，主動表達願協助重新規劃，正就規劃經費問題與國防部協商。

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  • 垃圾自去年11月到年底都未清理，被議員質疑包商清潔不力，督促市府究責、加強管理。（記者王善嬿翻攝）

    垃圾自去年11月到年底都未清理，被議員質疑包商清潔不力，督促市府究責、加強管理。（記者王善嬿翻攝）

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