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〈中部〉開學日升空污黃旗 學生看不懂

2017-02-14

〔記者詹士弘／雲林報導〕教育部校園新版空污旗隨著國中小開學而正式使用，綠、黃、紅、紫的四色旗新增橘色，變成五色旗，新版空污旗只有顏色，沒有舊旗附帶的文字解釋空氣品質狀況及圖案，辨識度降低，昨天升黃旗，學生多不懂代表意義，經過老師說明才理解。

昨天是開學第一天，各校依規定升空污旗，斗六市空氣品質正常，所以升的是黃旗，可以在戶外正常活動，但不少學生發現旗幟與以往看到的並不一樣，上面沒有任何標示，不知道黃旗代表什麼意義。

老師解釋，新學期教育部因應空氣品質指標實施，依據環保署「空氣品質監測網」或以「環境即時通APP」監測數字，將原有的綠、黃、紅、紫四色空污旗增加橘色空污旗（AQI：101-150）成為五色旗，橘旗升起時，會建議學生減少長時間劇烈運動。

以黃旗為例，過去旗幟上會寫著校園空氣品質指標，初級防護，可正常戶外活動，不適者請戴口罩，圖案是有戴口罩的學童，很明顯，字也很大，現在只有顏色，在辨識上確實比較困難。

雲林縣教育處長梁恩嘉表示，新版空汙旗由教育部統一印製，將轉達教育部學校的意見，也請各校先自製告示牌說明空污旗的代表意義加強向學生宣導。

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  • 國中小開學，新空污旗改五色旗。（記者詹士弘攝）

    國中小開學，新空污旗改五色旗。（記者詹士弘攝）

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開學日升空污黃旗 學生看不懂

教育部校園新版空污旗隨著國中小開學而正式使用，綠、黃、紅、紫的四色旗新增橘色，變成五色旗，新版空污旗只有顏色，沒有舊旗附帶的文字解釋空氣品質…

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