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〈中部〉雲林農會選舉疑賄？ 綠營促檢嚴查

2017-02-14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨立委劉建國、雲林縣議會副議長蘇俊豪、民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜等人昨天下午拜訪雲林地檢署，以農會改選不應該用錢選為訴求，要求檢方加強查察各鄉鎮市農會選舉有無賄選。

劉建國、廖丁賜、蘇俊豪、雲林縣議員廖秋萍、廖錦珠、許志豪、黃淑玲、蔡秋敏、蔡岳儒、台西鄉長趙瑞和、古坑鄉長黃意玲、二崙鄉長鍾福助、北港鎮長張勝智等人昨天拜會雲林地檢署檢察長鄭銘謙，要求雲林地檢署正視坊間甚囂塵上的買票傳聞，積極查察。

劉建國等人表示，雲林古坑及二崙地區已傳出疑似賄選，包括送禮物、現金買票等，希望檢方能加強查辦。

各鄉鎮市農會基層選舉將在十九日舉辦，劉建國等人建議檢方在選舉前最後一週關鍵時刻加強查賄，眾人並在地檢署前舉布條高喊口號後離開。

鄭銘謙強調，將動員全體檢察官結合檢警單位，形成綿密查賄網絡，有掌握賄選實證者可主動提供給檢方，只要查獲一定繩之以法。

因應農漁會會員代表選舉即將投票，雲林地檢署昨天下午也成立「查察賄選及暴力執行小組」，邀請雲林縣警察局、雲林縣調查站、雲林縣政風處共同揭牌，宣示全力執行農會相關選舉的查察，杜絕金錢、暴力介入選舉。

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  • 民進黨立委劉建國等人在雲林地檢署前要求檢方嚴查農會選舉賄選。（記者廖淑玲攝）

    民進黨立委劉建國等人在雲林地檢署前要求檢方嚴查農會選舉賄選。（記者廖淑玲攝）

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