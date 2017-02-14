〈中部〉（嘉義）鹿中竹小公辦民營 張花冠：地方不要就不做

2017-02-14

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣議會昨天召開臨時會，縣府有意推動鹿草國中、竹園國小轉型公辦民營實驗教育學校，成為焦點議題，縣議員詹琬蓁提案成立專案小組，監督嘉縣學校整併及轉型實驗學校情形，她並質疑縣府可能將鹿中、竹小轉型一事，未依法定程序先行評估；縣長張花冠回應，僅在構想階段，沒有強迫接受，「地方不要，我們就不做」，如果要做，會進行評估及公聽會，有共識後，甄選有意願的團隊。

鹿草國中家長上週陳情反對本案，縣府原訂二十二日舉辦的公聽會喊卡；詹琬蓁說，縣府未依「公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例」，召集專家學者、地方人士及家長先做評估，民眾不瞭解政策，人心惶惶；議員李國勝認為，若要公辦民營，校內老師要轉校還是留校也不清楚，政策執行應事先與地方溝通。

鹿中校友、議員林沐惠表示，沒人承受得起「鹿草國中被賣」的傳言，政策就算是用意良好，也應先邀請各方討論，若有公辦民營辦學績效佳的學校，可安排家長和老師參觀，才不會造成誤解，讓好意變成壞事。

議員質疑未先與地方溝通

張花冠解釋，縣內偏鄉學校學生流失嚴重，不少國中生到台南市或嘉義市的私校就讀，現在許多私校經營團隊辦學績效佳，實驗三法通過後，教育部鼓勵公辦民營，其他縣市有成效佳的學校，吸引更多學生就讀，因此縣府希望嘗試，公辦民營不是賣給私校或變成私立，仍是公立收費。

詹琬蓁質疑，公辦民營雖為公立收費，但傳出鹿草國中要設立收費高的國際雙語班，「一校兩種收費」，等於分階級，對學生有不好影響；張花冠說，鹿草國中鄰近將完工的馬稠後產業園區，許多企業的外籍或中高階主管重視當地教育條件，才會有加強外語的構想。