〈南部〉登釘刀梯祈福 神明乩身「步步驚心」

2017-02-13

〔記者王涵平／七股報導〕暌違十七年的七股頂山代天府釘刀梯祭典，昨日再度登場，多座宮廟神明乩身順利完成，廟埕前的信眾報以熱烈掌聲。

代天府整修委員會主委吳國和說，乩手陳水上約於一個多月前夢到吳府三千歲指示舉辦登釘刀梯祈福安民心，因舉辦登釘刀梯耗時費力，一度予以婉拒，翌日與頂山代天府管理委員會商議後，還是決定不辦。

未料，吳國和當晚就夢到吳府三千歲指示農曆一月十三到十六日辦登釘刀梯，且陳水上再度告知吳府三千歲降示農曆一月十六日舉辦登釘刀梯祭典，如此巧合，經向吳府三千歲擲筊請示獲允筊，終於決定舉辦登釘刀梯祭典。

大批信眾昨一早將代天府廟埕擠得水洩不通，還有人出動空拍機記錄，由於釘刀梯是一層刀梯、一層釘，總計一百零八支鐵釘的釘梯組成，斜坡式釘刀梯全長九丈八尺、高約四丈六尺。

各宮廟神明乩身領旨後陸續登上釘刀梯，信眾無不屏氣凝神，注視乩身踩上的每一層釘刀，其中來自高雄三鳳宮的乩身才開完刀，還是順利走完，每一個乩身順利完成，也是為信眾消災解厄，現場掌聲、高空煙火沒停過。