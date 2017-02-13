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〈南部〉震怕了 歸仁受災戶抗議重建無期

2017-02-13

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁區文化街上有七戶連棟透天厝去年二○六強震時嚴重受損，迄今仍未修復，基於結構安全，騎樓還以油壓千斤頂協助支撐，元宵節當天又地牛翻身，雖未傳出災情，仍讓居民心驚膽跳，掛白布條控訴，表達無奈。

七戶透天厝在二○六地震時，牆面出現裂縫，更嚴重的是樑柱，水泥結構剝落、鋼筋裸露，安全拉警報，對照其他年代更久的房子反而沒有問題，居民認為施工不良，之前已掛出白布條質疑建商。元宵節地震，回想二○六夢魘，再掛出「受災第三百七十天，重建無期」的布條，訴說心中的不滿與委屈，引起過往人車的注意。

有住戶指出，由於現場仍未復建，家人分散安置，超過一年了，不知什麼時候才能團圓，情何以堪。

工務局：七戶無法取得共識

南市工務局長蘇金安表示，文化街七戶主要是結構補強或拆除重建無法取得共識，由於當地為連棟式透天厝，兩者難以同步進場施作，才會延宕迄今。調查後，想進行結構補強的有三戶，正好位於兩側，將協調先動工，完成後，再展開中間這四家的拆除、重建，過程若有相關問題，市府會努力幫忙排解，讓居民儘速回到正常生活。

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  • 災民掛出白布條，控訴重建牛步化。 （記者吳俊鋒攝）

    災民掛出白布條，控訴重建牛步化。 （記者吳俊鋒攝）

  • 因騎樓樑柱嚴重毀損，現場仍以油壓千斤頂協助支撐。 （記者吳俊鋒攝）

    因騎樓樑柱嚴重毀損，現場仍以油壓千斤頂協助支撐。 （記者吳俊鋒攝）

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