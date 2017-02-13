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〈南部〉市定古蹟興濟宮 古禮啟動修復

2017-02-13

木構門柱嚴重蛀蝕 龍柱也外傾

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市十一日凌晨發生最大震度六級的地震後，昨天中午再傳震度三級的地震，南市各處古蹟、歷史建築均未受到影響。市定古蹟大觀音亭祀典興濟宮三川殿，約五年前因地震造成損壞，去年二○六地震時又受到影響，昨天依古禮啟動修復工程，煮油灑淨，祈求工程順利，預計年底完工，施工期間將以興濟宮大門的大型輸出照片，維護門面景觀及民眾安全。

大觀音亭與興濟宮創建於明永曆年間，現貌為昭和二年（一九二七年）重建完成後的架構。三川殿的木構大門門柱以及步口附壁柱嚴重蛀蝕，將在此次修復工程抽換。

總經費千萬 預計年底完工

其他還包含興濟宮左側牆面裂縫整修、正面牌樓及左右側門附壁柱整修、龍柱矯正、殿內其他損壞構件整修等，總經費約一千萬元，由文化部、市府及廟方共同負擔。

文資處表示，一○一年發生規模六．四的霧台地震，當時南市震度五級，造成興濟宮三川殿龍邊的龍柱、門柱、附壁柱有外傾情形，為詳細分析原因並提出修復方案，一○三年起陸續以科學儀器監測，並委託學者進行檢測，同時展開修復設計，歷程相當嚴謹。去年又遇上二○六地震，直至昨天動土修復。

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  • 市定古蹟大觀音亭祀典興濟宮三川殿修復工程啟動。 （記者劉婉君攝）

    市定古蹟大觀音亭祀典興濟宮三川殿修復工程啟動。 （記者劉婉君攝）

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