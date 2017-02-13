| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉鹽水蜂炮遊客增加 垃圾卻減量

2017-02-13

遇假日 參加民眾比去年多2成

〔記者蔡文居、王涵平／台南報導〕今年元宵適逢假日，鹽水蜂炮與正統鹿耳門聖母廟煙火秀遊客量較往年增加，然兩地昨日上午完成垃圾清運，垃圾量卻都減少，南市環保局分析，可能與民眾配合資源回收的觀念提升有關。

環保意識提升 垃圾減少15公噸

已成國際性觀光民俗節慶活動的鹽水蜂炮，近年又規劃月津港燈節，每年都吸引大批人潮，活動約在昨日凌晨三時結束，同樣留下大量炮屑及垃圾。環保局動員鄰近清潔隊人力及機具，計一百八十人及卅八輛掃（洗）街車、垃圾車等清掃機具，從五點開始投入環境清理，沿途有不少民眾主動加入打掃行列，昨午前迅速恢復市容。

環保局指出，今年鹽水燈節及元宵節參加民眾比去年多出二成，共清理廿九．三八公噸垃圾、比去年減少十五．二七公噸，原因包括民眾環保意識提升配合垃圾分類，瓶罐回收物丟置回收桶，減少一般垃圾產生。

聖母廟煙火秀垃圾也少了2噸

此外，聖母廟高空煙火秀活動，該局共出動四十五名人力，加上廟方僱工卅名人力，總共七十五人，配合山貓、抓斗車、掃街車及垃圾車等機具、車輛，天未亮就展開清掃，共清運十二噸垃圾，與去年十四噸相較，減少二噸。全市卅七個行政區、共卅六個清潔區隊，一天垃圾清運量約八百公噸，平均一個區隊一天約清運廿二公噸垃圾，光一個活動產生十二噸垃圾量，幾乎相當於一個行政區平均的半數。而今年垃圾量較少，也可能是民眾配合回收減量意願較往年高的關係。

聖母廟廟前廣場、安中路六段沿線、城安路、青砂街一段、城北路、台江大道等路面，廟方昨下午再巡視一次，周遭環境已全數清掃完畢，恢復以往乾淨面貌。

廣告
  • 聖母廟元宵夜舉辦高空煙火秀活動後，遊客留下滿地的垃圾。 （讀者周文凱提供）

    聖母廟元宵夜舉辦高空煙火秀活動後，遊客留下滿地的垃圾。 （讀者周文凱提供）

  • 鹽水蜂炮遊客較去年多二成，然垃圾清運量卻減少。 （記者王涵平攝）

    鹽水蜂炮遊客較去年多二成，然垃圾清運量卻減少。 （記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
愛河燈區伴大港花火秀 吸客359萬人次

大港花火秀於元宵午夜施放二十分鐘煙火，有網友質疑施放時間太晚，引發討論。高市府強調，大港花火秀在午夜施放，是因跨港、跨夜是它的特色，希望營造…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：〈南部〉鹽水蜂炮遊客增加 垃圾卻減量


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.