〈南部〉鹽水蜂炮遊客增加 垃圾卻減量

2017-02-13

遇假日 參加民眾比去年多2成

〔記者蔡文居、王涵平／台南報導〕今年元宵適逢假日，鹽水蜂炮與正統鹿耳門聖母廟煙火秀遊客量較往年增加，然兩地昨日上午完成垃圾清運，垃圾量卻都減少，南市環保局分析，可能與民眾配合資源回收的觀念提升有關。

環保意識提升 垃圾減少15公噸

已成國際性觀光民俗節慶活動的鹽水蜂炮，近年又規劃月津港燈節，每年都吸引大批人潮，活動約在昨日凌晨三時結束，同樣留下大量炮屑及垃圾。環保局動員鄰近清潔隊人力及機具，計一百八十人及卅八輛掃（洗）街車、垃圾車等清掃機具，從五點開始投入環境清理，沿途有不少民眾主動加入打掃行列，昨午前迅速恢復市容。

環保局指出，今年鹽水燈節及元宵節參加民眾比去年多出二成，共清理廿九．三八公噸垃圾、比去年減少十五．二七公噸，原因包括民眾環保意識提升配合垃圾分類，瓶罐回收物丟置回收桶，減少一般垃圾產生。

聖母廟煙火秀垃圾也少了2噸

此外，聖母廟高空煙火秀活動，該局共出動四十五名人力，加上廟方僱工卅名人力，總共七十五人，配合山貓、抓斗車、掃街車及垃圾車等機具、車輛，天未亮就展開清掃，共清運十二噸垃圾，與去年十四噸相較，減少二噸。全市卅七個行政區、共卅六個清潔區隊，一天垃圾清運量約八百公噸，平均一個區隊一天約清運廿二公噸垃圾，光一個活動產生十二噸垃圾量，幾乎相當於一個行政區平均的半數。而今年垃圾量較少，也可能是民眾配合回收減量意願較往年高的關係。

聖母廟廟前廣場、安中路六段沿線、城安路、青砂街一段、城北路、台江大道等路面，廟方昨下午再巡視一次，周遭環境已全數清掃完畢，恢復以往乾淨面貌。