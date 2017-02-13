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〈南部〉《高雄國際馬拉松》不畏空污寒流 高全馬5人破大會

2017-02-13

〔記者方志賢／高雄報導〕二○一七年高雄國際馬拉松昨天清晨開跑，二萬二千名跑友不畏空污及寒流，朝終點奮力衝刺，高雄市長陳菊表示，高雄馬拉松是全台唯一場地、路線、成績三大認證的賽事，今年持續以十一大城市景點、澎湃補給與熱情加油聲，帶給跑者最美好的體驗。

高雄國際馬拉松參加人數年年創新高，今年二萬二千名選手中，有三○八位跑者來自日本、肯亞、美國等卅一個國家，全程馬拉松五千八百多人參加、超半程馬拉松近八千人，休閒組則有八千多人。

市府今年在馬拉松賽前六小時施放長達廿分鐘的煙火，引起環保團體批評製造空污，根據環保署空品監測資料，昨天上午高雄空品指標呈紅色警示，PM2.5細懸浮微粒濃度飆高，但似乎未影響跑友熱情，仍在寒冽氣溫下衝刺，也少人戴口罩跑步。

體育處長黃煜表示，寒流來襲氣溫驟降，但屬於乾冷空氣，反而適合路跑，今年全馬至少有五名選手跑出破大會好成績，沒有人因空氣問題出現身體不適，僅少數跑者有抽筋情況。

馬拉松狗「黃檸檬」人氣王

此外，現場出現不少創意造型跑者，KUSO裝扮造型吸睛；屏東大華慢跑協會著名的馬拉松狗「黃檸檬」，更是場內人氣王，比賽沿途有人送雞腿加油，抵達終點還有人獻上花頸圈，並爭相與牠拍照。

主人黃獻文說，「黃檸檬」原是流浪狗，十個月大開始帶著跑步，今年第八年報名參賽，慢跑最長跑到一百公里，馬拉松最佳成績是三小時五十九分，但牠年紀已大，未來將改跑半馬。

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  • 大黃狗「黃檸檬」是馬拉松賽的人氣王，不少跑友爭相與牠合影。（體育處提供）

    大黃狗「黃檸檬」是馬拉松賽的人氣王，不少跑友爭相與牠合影。（體育處提供）

  • 不畏空氣污染及寒流，2017年高雄國際馬拉松開跑，2.2萬名跑友共襄盛舉。（記者方志賢攝）

    不畏空氣污染及寒流，2017年高雄國際馬拉松開跑，2.2萬名跑友共襄盛舉。（記者方志賢攝）

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