〈南部〉《高雄國際馬拉松》不畏空污寒流 高全馬5人破大會
2017-02-13
〔記者方志賢／高雄報導〕二○一七年高雄國際馬拉松昨天清晨開跑，二萬二千名跑友不畏空污及寒流，朝終點奮力衝刺，高雄市長陳菊表示，高雄馬拉松是全台唯一場地、路線、成績三大認證的賽事，今年持續以十一大城市景點、澎湃補給與熱情加油聲，帶給跑者最美好的體驗。
高雄國際馬拉松參加人數年年創新高，今年二萬二千名選手中，有三○八位跑者來自日本、肯亞、美國等卅一個國家，全程馬拉松五千八百多人參加、超半程馬拉松近八千人，休閒組則有八千多人。
市府今年在馬拉松賽前六小時施放長達廿分鐘的煙火，引起環保團體批評製造空污，根據環保署空品監測資料，昨天上午高雄空品指標呈紅色警示，PM2.5細懸浮微粒濃度飆高，但似乎未影響跑友熱情，仍在寒冽氣溫下衝刺，也少人戴口罩跑步。
體育處長黃煜表示，寒流來襲氣溫驟降，但屬於乾冷空氣，反而適合路跑，今年全馬至少有五名選手跑出破大會好成績，沒有人因空氣問題出現身體不適，僅少數跑者有抽筋情況。
馬拉松狗「黃檸檬」人氣王
此外，現場出現不少創意造型跑者，KUSO裝扮造型吸睛；屏東大華慢跑協會著名的馬拉松狗「黃檸檬」，更是場內人氣王，比賽沿途有人送雞腿加油，抵達終點還有人獻上花頸圈，並爭相與牠拍照。
主人黃獻文說，「黃檸檬」原是流浪狗，十個月大開始帶著跑步，今年第八年報名參賽，慢跑最長跑到一百公里，馬拉松最佳成績是三小時五十九分，但牠年紀已大，未來將改跑半馬。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
鹽水蜂炮遊客增加 垃圾卻減量
遇假日 參加民眾比去年多2成今年元宵適逢假日，鹽水蜂炮與正統鹿耳門聖母廟煙火秀遊客量較往年增加，然兩地昨日上午完成垃圾清運，垃圾量卻都減少，…
網友回應
熱門新聞
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 拒給越南邊檢小費 中國男被打斷4根肋骨
- 振永帶旺「B1A4」 3.25登台開唱
- 中國盲目愛國主義 源自缺乏信仰
- 熱比婭：想訪台 但不想添蔡政府麻煩
- 哈林疑惑歌神不降KEY 妹神朝聖張學友聽天籟
- 《52》傳情 見證聯合婚禮
- 維納斯的呢喃（2／13～2／19）
- 年輕公教挺年改 將辦座談、提版本
- 軟體出Bug揭外遇 法男怒告Uber求償14億
- 漢堡機場68人不適 禍首可能是胡椒噴霧
- 自由共和國》劉克襄／我們繼續在蓋茅草屋
- 載愛女上班 慈父遇逆撞身亡
- 〈活動看板〉瑜伽先導術
- 最壞示範！3個小孩的媽 機場吞毒滅證
- 宜蘭違規農舍 加收房屋稅取消
- 第一夫人 「衣」較高下
- 出租套房火警2命危 房客：疑房內拜拜釀災
- 恢復打擊練習 陽岱鋼︰好多了
- 【愛讀書】 《血巫孽種》
- 教部明年推動學院實體化 跨領域學習／清大校長籲師法國外 改採「院本位」運作
- 床邊電子產品充電過熱 濃煙嗆死電腦工程師
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司一月營收表
- 黨產會：遺憾馬前總統輕忽轉型正義價值
- 官民輕忽防疫戰 禽況難收拾
- 安德魯熱擁艾瑪 復合倒數計時
- 核廢料放哪裡？ 台電相中4座無人島
- 滅火器石垣島報恩 楊大正女友夫唱婦隨
- 中國海外炒房 轉戰西雅圖
- 子閎挺晨翔退團 偉晉想到這件事鼻酸
- 探祕境高山湖泊─秘魯萬卡亞
- 黨魁選舉連署今起跑 郝質疑沒有黨員聯繫方式
- 社論》製造回流──找回台灣經濟成長動能
- 為歌仔戲募新血 陳亞蘭海選接班人
- 《自由廣場》給國營事業董事長的一封信
- 金融卡出國走透透 日港皆可跨國提款
- 核廢料貯存4無人島？ 3縣市堅決反對：休想！
- 衣架、手套應急 台醫機上救命
- 搶觀光財 藥妝店推小額退稅
- 戰略將調整 今年漢光只兵推不實兵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉《高雄國際馬拉松》不畏空污寒流 高全馬5人破大會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分