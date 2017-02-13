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〈南部〉禽流感蠢動 屏東加強監控

2017-02-13

〔記者侯承旭／屏東報導〕針對花蓮及台南陸續傳出禽流感疫情，屏東縣政府農業處持續加強高風險區域養禽場監控及消毒。

屏東縣總計完成禽場主動監測採樣兩百四十三場、禽場疫情訪視兩千八百餘場次、養禽場舍消毒三百七十五場、禽場周邊區域消毒四千兩百餘場次，並提供養禽戶免費禽舍消毒服務等，以有效控制禽流感病毒散播。

屏東縣家畜疾病防治所呼籲，養禽場如有攝食量、飲水量、產蛋率下降或異常死亡等情形時，應儘速通報動物防疫機關。

養禽業者應避免前往疫區國家之禽場參訪或是接觸動物，如有此行為，返國後應更換衣物、淋浴並且徹底消毒，於一週後才可以再進入動物飼養場。

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