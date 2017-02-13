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〈南部〉恆春西門點燈 古城華麗變身

2017-02-13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕歷經三年努力的恆春古城點亮計畫，在中光電基金會及屏東縣府努力下，昨天傍晚順利在恆春西門點亮，美妙多變的燈光藝術，將歷史古蹟披上華麗衣裳，未來搭配環城計畫及解說導覽，將打造恆春古城成為臺灣指標性的夜間景點。

原本古城的磚紅色古城牆，在華人照明大師周鍊的操刀設計下，展現出古城未曾被開發的夜之美，在特殊燈光點綴下，穿上「晚禮服」的西門不失原來風華，宛如古鎮裡的一顆夜明珠。

「古城不再只是古蹟，還能燈光美、氣氛佳！」身為半島子弟的縣長潘孟安致詞時，特別感謝中光電基金會慧眼獨具，選擇全國保存最完整的古城所在地恆春長期蹲點，未來縣府將配合逐步將其他城門點亮，創造不同於繁華墾丁大街的夜間旅遊景點。

中光電基金會董事長姚政仲表示，國定古蹟的法規限制、從北部到臺灣最南端的舟車勞頓，讓點亮團隊相當的辛苦，慢慢透過導覽培訓與學校課程，推動感光教育，讓大家感受到在地自己的光，終能與當地的居民共同完成點亮城門的壯舉。

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  • 古城西門昨晚起點亮。 （記者蔡宗憲攝）

    古城西門昨晚起點亮。 （記者蔡宗憲攝）

  • 屏東縣長潘孟安驚嘆西門點亮之美。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣長潘孟安驚嘆西門點亮之美。（記者蔡宗憲攝）

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