〈南部〉台東改良元宵遶境 有人讚有人罵

2017-02-13

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市元宵聯合遶境昨天凌晨十二點半結束，台東市長張國洲表示，在時限內完成，且無暴力事件，噪音及垃圾都大減，首辦的改良版遶境，在廟會慶典與環保治安間求得平衡點。

「今年的元宵好沒fu！」不少台東人抱怨今年的元宵遶境不夠熱鬧，二天變一天，隊伍少了，鞭炮少了，傳統文化幾乎消失。

但也有相當多人肯定今年的遶境沒那麼吵，還是很熱鬧，也有人看到陣頭自律，自我節制路上表演時間，家將成員逞威推趕擋路觀眾時，帶路大哥馬上喝止。

台東市長張國洲指出，元宵遶境目標是在昨天凌晨一點結束，結果在十二點半結束，警方統計無暴力事件，街上也沒有堆積大量炮屑，噪音程度大幅下降，整體而言，值得肯定。

他說，元宵遶境有七十年歷史，過去雖然熱鬧十足，但引發很多負面批判，包括噪音、交通及秩序，差點讓傳統遶境在今年中斷，經過改革，求得平衡點，才能讓這個傳統文化繼續辦下去。