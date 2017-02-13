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〈南部〉到他家「炸寒單」 為生病老師傅祈福

2017-02-13

已12年無法出門觀看

〔記者黃明堂／台東報導〕昨天傍晚，台東市中華路與衡陽路口，「炸寒單」炮火猛烈，這場是為「他」炸，製作寒單椅轎的老師傅、七十四歲郭政義，因病十二年未曾看「炸寒單」，玄武堂為他上演特別秀。

堂主李建智昨破例親自開炮，他拿麥克風向眾成員說：「掌玄武堂廿九年來，寒單椅轎都是郭政義老先生製作，務必炸得精采，讓他看得高興，身體康健。」

曾製作5張寒單椅轎

火力一開，眾炮手果然不手軟，密集轟炸三位肉身寒單爺，郭政義坐在家門的藤椅上，由妻子陪著觀看「炸寒單」，雖然老人家直說不怕，但玄武堂仍為他塞耳塞、戴口罩，做好防護措施。

炮戰結束，郭老拚命拍手鼓掌叫好，還要老婆準備紅包，李建智婉拒不得，送二把天地掃給老人家去邪祈福。

郭政義是藤椅師傅，他說，從十九歲開始就是追爺族，每年元宵都跟要看「炸寒單」，但十二年前心臟病開刀後，自此未曾出門看「炸寒單」，只有在電視上看。

玄武堂未將這場次列入公開炮炸行程，郭政義直到中午才知道寒單要來家裡炸，又高興又覺得很不好意思，看完幾乎要哽咽。

肉身寒單爺是站在寒單椅轎，由轎夫抬行挨炸，椅轎必須夠耐用，才不會讓人摔下來，郭政義說，受委託製作寒單椅轎，他會特別設計，強化耐用性。他印象中製作過五張寒單椅轎。

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  • 昨天傍晚，寒單專為一位七十四歲老人而炸。 （記者黃明堂攝）

    昨天傍晚，寒單專為一位七十四歲老人而炸。 （記者黃明堂攝）

  • 製作寒單椅轎的老師傅郭政義，因病十二年未曾看「炸寒單」，玄武堂為他上演特別秀；郭政義坐在藤椅，摀耳觀看炸寒單。（記者黃明堂攝）

    製作寒單椅轎的老師傅郭政義，因病十二年未曾看「炸寒單」，玄武堂為他上演特別秀；郭政義坐在藤椅，摀耳觀看炸寒單。（記者黃明堂攝）

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