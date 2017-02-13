〈南部〉山川琉璃吊橋爆紅 瑪家人抗議吸廢氣
2017-02-13
說好和三地門輪流進出 卻未落實
〔記者邱芷柔／屏東報導〕被譽為「最美微笑天際線」的屏東山川琉璃吊橋，儘管採上橋預約制，啟用一年多，已吸引上百萬遊客湧入，位於吊橋旁的瑪家鄉北葉村民，不滿吊橋開放後帶來大量車流，造成噪音、廢氣、垃圾等污染，昨天集體在鄉公所前拉布條抗議，爭取提撥部分吊橋收入回饋周邊原鄉部落。
山川琉璃吊橋在一○四年十二月廿六日啟用，累計上橋逾百萬人次，縣府收益超過兩千萬元，陳情民眾指出，來往部落車輛頻繁，不僅噪音大、車輛廢氣也污染環境，遊客車輛違停也一直沒有改善，居民生活直接受害，希望縣府重視地方的聲音。
陳情村民說，當初縣府協議吊橋兩端瑪家鄉、三地門鄉，以每個月輪流進出的方式，分散交通負擔，卻沒有落實，逾百萬人次的車潮都從瑪家鄉北葉村進入，造成地方困擾，尤其過年期間，大批遊客走過吊橋就離開，對北葉村民沒有任何好處。
吊橋收入 北葉村民爭取部分回饋
北葉社區發展協會理事長董榮利表示，村民希望縣府在三叉路口增設交通號誌、雇工清潔垃圾、整理馬路兩旁行道樹、改善交通壅塞問題，過去原住民文化園區在瑪家鄉開闢時，原住民委員會承諾每年回餽地方上百萬元，現在縣府蓋了琉璃吊橋，應該比照回饋。
昨天中午約有二十位村民在瑪家鄉公所前舉白布條陳情，公所秘書羅清仁接下抗議書後，允諾會代為向縣府反映。
縣府觀傳處長黃建嘉指出，縣府將於十六日召開工作會議，邀集三地門、瑪家兩鄉討論開放吊橋兩端皆可進出方案，也會針對回饋機制進一步討論。
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