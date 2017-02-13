| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉山川琉璃吊橋爆紅 瑪家人抗議吸廢氣

2017-02-13

說好和三地門輪流進出 卻未落實

〔記者邱芷柔／屏東報導〕被譽為「最美微笑天際線」的屏東山川琉璃吊橋，儘管採上橋預約制，啟用一年多，已吸引上百萬遊客湧入，位於吊橋旁的瑪家鄉北葉村民，不滿吊橋開放後帶來大量車流，造成噪音、廢氣、垃圾等污染，昨天集體在鄉公所前拉布條抗議，爭取提撥部分吊橋收入回饋周邊原鄉部落。

山川琉璃吊橋在一○四年十二月廿六日啟用，累計上橋逾百萬人次，縣府收益超過兩千萬元，陳情民眾指出，來往部落車輛頻繁，不僅噪音大、車輛廢氣也污染環境，遊客車輛違停也一直沒有改善，居民生活直接受害，希望縣府重視地方的聲音。

陳情村民說，當初縣府協議吊橋兩端瑪家鄉、三地門鄉，以每個月輪流進出的方式，分散交通負擔，卻沒有落實，逾百萬人次的車潮都從瑪家鄉北葉村進入，造成地方困擾，尤其過年期間，大批遊客走過吊橋就離開，對北葉村民沒有任何好處。

吊橋收入 北葉村民爭取部分回饋

北葉社區發展協會理事長董榮利表示，村民希望縣府在三叉路口增設交通號誌、雇工清潔垃圾、整理馬路兩旁行道樹、改善交通壅塞問題，過去原住民文化園區在瑪家鄉開闢時，原住民委員會承諾每年回餽地方上百萬元，現在縣府蓋了琉璃吊橋，應該比照回饋。

昨天中午約有二十位村民在瑪家鄉公所前舉白布條陳情，公所秘書羅清仁接下抗議書後，允諾會代為向縣府反映。

縣府觀傳處長黃建嘉指出，縣府將於十六日召開工作會議，邀集三地門、瑪家兩鄉討論開放吊橋兩端皆可進出方案，也會針對回饋機制進一步討論。

廣告
  • 屏東山川琉璃吊橋是熱門景點。（記者羅欣貞攝）

    屏東山川琉璃吊橋是熱門景點。（記者羅欣貞攝）

  • 瑪家鄉北葉村民舉白布條陳情。（記者邱芷柔攝）

    瑪家鄉北葉村民舉白布條陳情。（記者邱芷柔攝）

  • 村民表示吊橋開放後不堪其擾，希望縣府重視地方聲音，回饋地方。（記者邱芷柔攝）

    村民表示吊橋開放後不堪其擾，希望縣府重視地方聲音，回饋地方。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
鹽水蜂炮遊客增加 垃圾卻減量

遇假日 參加民眾比去年多2成今年元宵適逢假日，鹽水蜂炮與正統鹿耳門聖母廟煙火秀遊客量較往年增加，然兩地昨日上午完成垃圾清運，垃圾量卻都減少，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：〈南部〉山川琉璃吊橋爆紅 瑪家人抗議吸廢氣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.