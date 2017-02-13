〈台北都會〉（北市）世大運代言費 採購決標「洩密」

2017-02-13

〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運八月登場，北市府邀國內體壇巨星曾雅妮、謝淑薇及許淑淨出任代言人，依約代言價碼不得公開。未料，台北市議員簡舒培發現，只要上「政府電子採購網」搜尋決標公告，三人代言費一覽無遺，曾雅妮代言費逾三百萬元，奧運金牌得主許淑淨僅四十萬元；兩人代言差距近八倍，北市府全都露！

簡舒培表示，今年一月曾向市府體育局索資代言費，進而了解北市府有無虧待體將？但體育局回覆資料宣稱，曾、許因保密條款規定，不得公開；而謝淑薇則為「無酬代言」。

但「政府電子採購網」決標公告顯示，三人代言費用以女子職業高爾夫天后三一五萬元最高、女子職業網球選手謝淑薇四十七萬元次之、女子舉重奧運雙金得主許淑淨四十萬元最低。

簡舒培批評，採購網的決標金額與體育局說詞迥異，不免聯想是否有意隱匿，以便迴避監督。再者，北市府一邊簽訂保密合約，卻一邊張貼決標公告公開選手的「愛國價」，此舉恐令選手往後的代言行情墜跌，不利職涯發展；為了解決此矛盾作法，建議北市府與中央政府共商改進之道。

對此，負責履約的觀傳局回應，經這次事件後，北市府正研議改善方案，藉此保障選手權益；根據「政府採購法」第八十四條一項四款，經主管機關認定的特殊情況，可不必公告招標金額，北市府打算朝此方向解套。

許淑淨經紀人Meco表示，許淑淨曾多次無酬代言公益活動，因此無論代言費多寡，都願意貢獻己力「為台灣代言」。另，許與北市府簽約時已談妥，代言費撥款後，將整筆回饋公益使用；目前考慮直接回捐世大運，或回饋家鄉雲林，但北市府尚未撥款。談及公開價碼是否影響往後代言？Meco強調「絕對不會！」