〈台北都會〉台北燈節閉幕 小奇雞續展

2017-02-13

〔記者何世昌、鍾泓良、陳紜甄／台北報導〕二○一七台北燈節二月四日粉墨登場，歷經九日，昨晚正式落幕，晚間八時許，主燈小奇雞上演「知足版」燈光秀；現場噴灑泡泡，播放五月天歌曲「知足」，並邀請民眾拿出手機、打開手電筒，隨歌曲搖擺、哼唱，手電筒有如繁星點點，照亮西門町。觀傳局表示，主燈「小奇雞」、花車林默娘昨晚進廠維修後，將在西門町擇地續展。

台北燈節今年首度自花博園區移師到西門町一帶，主燈坐落在紅樓廣場，中華路沿線則打造「帶狀燈廊」。燈節期間，觀賞人潮塞爆紅樓廣場、中華路，引發爭議；但昨晚人潮較少，車流相對順暢，未發生人車爭道情況，台北捷運公司遲至八時才在六號出口實施出入管制。

台北市長柯文哲昨上午受訪表示，會再開會檢討燈節成敗，再決定明年是否在台北西區續辦；並提到，大型花燈用完就丟掉很可惜，會再看看有沒有適當的地方可以擺。觀傳局表示，西本願寺的燈區將就地續展，主燈「小奇雞」、主題花車「林默娘」則在西門町續展，但昨晚將先送廠維修，再擇地展出；其他主題燈則會在其他縣市續展。