〈台北都會〉（北市）萬大線5度動土 柯第2次參加

2017-02-13

〔記者陳紜甄、鍾泓良／台北報導〕萬大線又舉辦動土儀式了！萬大線昨早在東園國小舉辦第五次動土典禮。萬大線歷經五次動工，首次動土是在二○一一年，第二次是二○一四年，新北市長朱立倫及前台北市長郝龍斌任內曾多次被批評「假動工」；就連台北市長柯文哲於二○一五年，參加第三次動土典禮時曾酸，「多次動工有需要嗎？」不過，一改之前態度，柯昨表示，這次工程是北市內萬大線最大工程 ，因此捷運局才拜託他出席。

柯解釋︰北市內最大工程

捷運萬大線第一期工程，首站為中正紀念堂站，經過南海路、萬大路，並穿越果菜市場及新店溪下方，至新北市保順路、保生路接中山路、連城路至金城路。捷運萬大線第一期工程，跨越雙北，共設九座車站及一座平面機廠，總長九．五公里，預估一一四年完工。第二期工程路線長十三．三公里，全在新北市，設十三座車站，包含地下兩座、高架十一座。

萬大線一旦完工通車後，可與營運中的淡水信義線、松山新店線，以及未來的環狀線轉乘，紓解萬華、永和、中和、土城旅運交通時間。

昨早捷運局為萬大線CQ840及CQ850A區段標，即LG01站（捷運中正紀念堂）、LG03站 （忠義國小）、LG04站（萬大國小旁）、LG03站與LG05站的隧道工程，舉辦動工典禮。

柯文哲昨表示，萬大線工程共八百多億元，昨天動土是台北市境內最大的標案，因此意義不同，但他想捷運局應該不會再隨便叫他去動土了。

柯並表示，以北門為中心的「西區門戶計畫」預計今年六月完成，其餘工程包含台北圓環、大龍市場、環南市場都陸續展開；第一果菜市場及魚市場改建也要在今年底開工。另外，蘭州國宅與社子島預計明年開工。