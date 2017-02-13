| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉（北市）萬大線5度動土 柯第2次參加

2017-02-13

〔記者陳紜甄、鍾泓良／台北報導〕萬大線又舉辦動土儀式了！萬大線昨早在東園國小舉辦第五次動土典禮。萬大線歷經五次動工，首次動土是在二○一一年，第二次是二○一四年，新北市長朱立倫及前台北市長郝龍斌任內曾多次被批評「假動工」；就連台北市長柯文哲於二○一五年，參加第三次動土典禮時曾酸，「多次動工有需要嗎？」不過，一改之前態度，柯昨表示，這次工程是北市內萬大線最大工程 ，因此捷運局才拜託他出席。

柯解釋︰北市內最大工程

捷運萬大線第一期工程，首站為中正紀念堂站，經過南海路、萬大路，並穿越果菜市場及新店溪下方，至新北市保順路、保生路接中山路、連城路至金城路。捷運萬大線第一期工程，跨越雙北，共設九座車站及一座平面機廠，總長九．五公里，預估一一四年完工。第二期工程路線長十三．三公里，全在新北市，設十三座車站，包含地下兩座、高架十一座。

萬大線一旦完工通車後，可與營運中的淡水信義線、松山新店線，以及未來的環狀線轉乘，紓解萬華、永和、中和、土城旅運交通時間。

昨早捷運局為萬大線CQ840及CQ850A區段標，即LG01站（捷運中正紀念堂）、LG03站 （忠義國小）、LG04站（萬大國小旁）、LG03站與LG05站的隧道工程，舉辦動工典禮。

柯文哲昨表示，萬大線工程共八百多億元，昨天動土是台北市境內最大的標案，因此意義不同，但他想捷運局應該不會再隨便叫他去動土了。

柯並表示，以北門為中心的「西區門戶計畫」預計今年六月完成，其餘工程包含台北圓環、大龍市場、環南市場都陸續展開；第一果菜市場及魚市場改建也要在今年底開工。另外，蘭州國宅與社子島預計明年開工。

廣告
  • 萬大線CQ840標及CQ850A標，今早在東園國小舉辦動工典禮。（記者陳紜甄攝）

    萬大線CQ840標及CQ850A標，今早在東園國小舉辦動工典禮。（記者陳紜甄攝）

  • 捷運萬大線 五次動土典禮一覽表

    捷運萬大線 五次動土典禮一覽表

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
合約期限談不攏 金山溫泉旅館案流標

業者盼延長特許年限 市府拒絕新北市觀光局在金山區規劃「溫泉旅館暨多功能藝術展演空間促進民間參與案」，原先由大魯閣建設取得最優申請資格，卻因文…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：〈台北都會〉（北市）萬大線5度動土 柯第2次參加


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.