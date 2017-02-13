〈台北都會〉新北徵垃圾車駕駛 5碩士來叩關
2017-02-13
〔記者李雅雯／新北報導〕環保局甄試儲備環保車輛駕駛，共一五九八人報名，經過第一階段體能測試淘汰後，昨第二階段筆試有七一五位考生應考，將依照成績高低取前五百名進入第三階段。環保局對於筆試過程和考場控管毫不馬虎，全程比照國家考試規則，出題者日前已先進闈場，且禁攜帶各式通訊設備，昨筆試開始後才出闈場。
昨筆試考題著重在環保常識、職業安全衛生、道路交通安全規則、機械常識和廉政。根據統計資料，這次考生年齡以卅到卅九歲居多，考生中有五名碩士；報考者不乏現職貨運司機、計程車駕駛、客運或公車駕駛等，大部分報考動機都是「想要一份穩定的工作」。
環保局指出，本次甄試第三階段道路駕駛技術測驗，將在三月上旬舉行，考生須實地駕駛十五噸垃圾車，預計最終將錄取兩百五十位儲備環保車輛駕駛，四月報到，分配到廿八區清潔隊；另也會錄取一百五十位候用人員，日後如果有缺將可遞補。
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