〈台北都會〉樹林極限運動場冷清 議員促活用
2017-02-13
沒課程任荒廢 廖本煙不解
〔記者張安蕎／新北報導〕行政院為推廣青少年運動，約十三年前花了三億三千萬，在全台興建廿四座極限運動場，但多數場地毀損後閒置，淪為蚊子館或遭拆除，其中「樹林極限運動場」也出現使用率低、場地龜裂、危險四伏，部分設施用欄杆圍住，且未公告入場辦法。議員廖本煙表示，極限運動場不該鐵門深鎖，放在那邊荒廢，應開設課程、放置道具或設置咖啡餐車增加使用率。
體育處：7月前整修 暫不開放
體育處長洪玉玲表示，樹林極限運動場因日曬雨淋容易損壞，今年已編列一百萬預算整修，自去年十一月起至今年七月止暫停開放，待修復完工才能開放民眾申請入場。
該場佔地一萬平方公尺（一公頃），設有十三米高攀岩塔、Ｕ形半管區及大型觀賽台，號稱具國際競技標準，卻用欄杆圍住，場地旁有一座極限運動練習區，吸引不少青年在此玩蛇板與自行車，但地板多處龜裂、破損，學童只得互相提醒「這邊有凹洞要小心！」無法盡興玩樂。
入場須購票 還有身分限制
洪玉玲指出，樹林極限運動場委託ＯＴ營運廠商代為安全管理維護，每年都有編經費整修。極限運動危險性較高，不是每個人都可以使用，欲入場民眾須向樹林體育園區管理購票，但每次使用須兩人以上，且其中一人須持有檢驗教練證和安檢卡，供售票員查驗。
年約500人次進場 使用率低
樹林極限運動場每年約有五百人次進場，多由北市極限運動協會成員定期進行攀岩活動，過去場內曾開設極限運動課程，盼增加使用率，但報名人數不多，未來傾向針對學校及高關懷學生加強推廣，提供市民不同的運動體驗。
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