〈台北都會〉合約期限談不攏 金山溫泉旅館案流標
2017-02-13
業者盼延長特許年限 市府拒絕
〔記者俞肇福／新北報導〕新北市觀光局在金山區規劃「溫泉旅館暨多功能藝術展演空間促進民間參與案」，原先由大魯閣建設取得最優申請資格，卻因文化保存爭議未解，希望延長特許年限。最後觀旅局與業者議約作業未達共識，過年前公告流標。
根據二○○四年「台閩地區考古遺址」普查，曾在金山訊塘埔文化「郭厝遺址」發現破碎陶片，引起文資單位注意，新北市文化局於去年十月出資進行「遺址挖掘與分析」招標，由台灣大學陳有貝教授率領的工作團隊得標；金山溫泉旅館ＢＯＴ案基地位於「郭厝遺址」敏感區，是否列入遺址範圍內待釐清。
按照當初招商條件，此一溫泉旅館ＢＯＴ案合約期五十年，總樓地板面積約四千七百九十坪，將興建地上四層樓，房間數約八十至一百間的溫泉旅館，加上一六八輛小客車與五輛大客車停車位，業者至少投入三．六億元興建；由於旅館緊鄰金山老街，開發案引發當地民眾不同聲浪。
新北市觀光旅遊局長陳國君表示，雙方對於議約條件沒有共識，最主要是開發案現址是否屬郭厝遺址範圍仍待釐清，業者希望能將此一作業時間納入，意指將原有的五十年合約期延長；陳國君表示，招商合約明定興建四年、營業四十六年，市府堅持無法變更此一條件，因此議約破局，只得公告流標。
文化局長林寬裕表示，台灣大學陳有貝教授率領工作團隊，試掘作業已經完成，陳有貝曾口頭表示，未發現任何出土文物和史前遺跡，待遺址試掘書面報告出爐後，將送遺址審議委員會審查，完成法定相關作業程序。
不急重新招標 待遺址問題解決
陳國君表示，目前不急著重新公告招標，會等文化遺址問題處理完畢，才會討論未來如何處置。
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合約期限談不攏 金山溫泉旅館案流標
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