〈北部〉舒跑哥抵花 台11線跑友相挺

2017-02-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕被稱「舒跑哥」的四十七歲馬拉松跑者詹益榮，自上月廿三日於台中家扶中心起跑後，往南沿途行經各縣市家扶中心，數十名花蓮家扶孩子及在地跑友，昨天共襄盛舉熱血陪跑，以行動支持為家扶弱勢學童路跑募款計畫，吸引許多民眾沿途加油。

連日來雖然低溫，詹益榮仍揹著舒跑造型外裝，連跑第十八天，昨抵花蓮家扶中心陪伴孩子，並呼籲民眾一起重視兒童保護議題，今早將持續北上，行經宜蘭、基隆及台北等地，預計廿三日返回台中，完成一千一百卅公里的「勇跑天涯環島計畫」。

詹益榮不僅要徒步環島一圈並停靠各地家扶中心，還預計每跑一公里就捐出五十元計畫，響應社會公益，盼能吸引更多人關注保護兒童工作。他說，身為馬拉松跑者，同時也想做件不一樣的事，除能為健康而跑，更要結合公益，拋磚引玉。

花蓮家扶中心數十名孩童及吉安路跑協會，昨早也頂著寒風奔馳在台十一線上，並分別自太平洋、二二八公園加入陪跑行列，不少孩子更在跑衣上畫上心願，除要為公益而跑，還顯現童真一面，寫下為「長高」、「幸福」及「快樂」而跑，逗得跑友們呵呵大笑。

花蓮家扶社工督導王麗雲說，所有陪跑孩子，都相當喜愛運動，得知能與舒跑哥一起跑步，一早就抵達集合點，舒跑哥不僅是孩子們的標竿，也在陪跑過程中，不斷勉勵大家可透過運動找到自信、定位，並要相信自己絕對有足夠能力完成夢想。