〈北部〉草酸糖液防蜂虱 林陽明「厚工」養純蜜
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮地區一月傳出蜂農養蜂箱遭人噴灑殺蟲劑「毒殺」事件，除引起農業單位的重視外，也意外掀起蜂農的辛酸養蜂史，擁有近廿年養蜂資歷的林陽明，自養豬農轉型成養蜂人，並克服多年蜂螫恐懼，堅持調製天然草酸糖液防止「蜂虱」寄生後，終於獲得ＨＢＴ純蜜安全認證。
養蜂人林陽明原是雲林麥寮人，出身養豬世家，但因廿年前口蹄疫橫行全台，千頭豬隻被迫撲殺，多年心血一夕全毀，更身背千萬債務，夫妻倆為另謀出路，透過姪女婿引薦，投入生技公司進行養蜂研究。
克服蜂螫 帶著傷痕研究新法
林陽明回憶，剛踏進花蓮蜂場時，就被群蜂嚇得不知所措，身體滿是螫痕，因此多次萌生退意，但為了一家八口生計，咬牙苦撐後，逐漸克服被蜂螫的恐懼，並專研出自己的一套養蜂方法，目前全心投入生產蜂王乳，相關蜂蜜產品也備受肯定，更交由連鎖企業商販售。
林陽明說，被螫後的酸痛感，忍一下就過去，日子久了也會慢慢習慣，其實養蜂學問大，蜂群的住宿品質、健康狀況及蜂箱擺放地點與周邊環境，都是影響蜂蜜、蜂王乳品質良劣的關鍵。
他強調，每年秋冬天氣轉涼，俗稱「蜂虱」的蜂蟹便會大量繁殖，這種寄生於蜜蜂體外的生物，會讓幼蟲發育不全，導致工蜂壽命減短，被視為全球蜜蜂大量消失的禍源。
噴藥驅蟲 蜂易產生抗藥性死亡
因此，有些蜂農噴藥驅蟲，但卻會讓蜜蜂因產生抗藥性而死亡，林陽明提出，自己仍堅持用純天然方式防治，自行調製草酸糖液噴灑在蜂箱裡的每片巢框，雖然工序繁雜，但可產出安全又健康的蜂蜜，並提高蜂王乳品質，保障消費者吃到純正產品。
花蓮縣政府農業處長羅文龍說，花粉傳遞都需要「蜜蜂」，蜜蜂冬季採蜜不容易，縣府輔導各農會不斷推出花海活動，就是希望能有更多健康蜜源，幫助蜜蜂採蜜，營造整體有利採花的環境。
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標題：〈北部〉草酸糖液防蜂虱 林陽明「厚工」養純蜜
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