〈北部〉13農友相揪復耕宜蘭豆 自釀醬油
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕把台灣的黃豆、黑豆找回來！宜蘭農友們在水稻蔬菜農吳紹文的號召下，也展開宜蘭豆類復耕計畫，蘭陽平原史上第一次出現大型雜糧播種機，十三個農友、總耕種面積超過七甲，要在宜蘭釀造自己的醬油、生產真正屬於宜蘭的豆製品。
宜蘭黑豆老種擁特殊香味
在水稻蔬菜農吳紹文號召下，十三名宜蘭農友加入，今年在南澳鄉、員山鄉大湖、三星鄉大洲、頭城鎮、壯圍鄉宜蘭各地開始復耕黑豆、黃豆，這週陸續完成播種。她分析，現在農業生產蕭條，而雜糧還有發展的空間，目前黃豆、玉米、小麥的糧食自給率都還不高，雖然宜蘭生產只有一期，但是宜蘭的黑豆老種擁有特殊香味，做出來的醬油濃郁香醇，非常值得往下扎根。
向中市請益 逾七甲地耕種
吳紹文說，這次邀請到台中「保證責任臺中市中都農業生產合作社」理事主席馬聿安支持，引進播種機和收割機駛進蘭陽平原，以機械耕作五．四甲土地，加入手工耕作面積，共逾七甲土地進行雜糧復耕，其中宜蘭老種兩甲，青仁黑豆八分，黃豆三甲以上，這是蘭陽平原史上第一次出現大型雜糧播種機，象徵蘭陽平原雜糧耕作邁入新紀元。
第一次種豆的吳育洲，一下手就是六分地，他說，這塊地以前都是種水稻，可是因為土壤偏砂質，排水很快，所以要常常灌水，否則容易乾掉、長草，後來想想或許比較適合種植雜糧類的作物，所以這次一起加入豆類復耕計畫，種植高雄選十黃豆。
有豐富種豆、釀造醬油經驗的老農吳慶鐘說，看到年輕一輩願意找回宜蘭雜糧豆類，真的很感慨，需要政府部門的介入，除了輔導農民耕種技術，也需要協助提供農機具，否則一台大型雜糧播種機要價六十萬元、收割機更要價高達四百萬元，農民難以負擔。
此外，吳慶鐘說，政府出面幫忙行銷，也才能給農民有力的後援，若是學校飲用宜蘭豆製程的豆漿、豆腐。義美食品為支持台灣農業及農民計畫，願意用進口貨的兩倍價格，採購台灣本土非基因改造黃豆。吳紹文也說，請農會支持使用宜蘭豆子做豆漿，不要再用中國豆或美國豆，才能幫助宜蘭雜糧闖出一片生路，而醬油可以兼顧農業一級生產、二級加工、甚至成為三級產業例如做品醬油莊園，是很好的農產整合方向。
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標題：〈北部〉13農友相揪復耕宜蘭豆 自釀醬油
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