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〈北部〉廢玻璃貼牆 點亮竹市光復路橋下涵洞

2017-02-13

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府在光復路高速公路橋下進行美化工程，邀請設計師羅傑使用回收玻璃、廢棄晶圓板鋪出竹市特色，原本橋下涵洞化身晶瑩閃爍的「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」。市長林智堅表示，公共藝術創作將竹市玻璃、科技產業的發展意象融入玻璃牆面，不但發揚在地產業、工藝，更兼具美感與「飲水思源」、「回收再生」等人文關懷。

林智堅表示，感謝議會支持，市府耗時兩個月、投入逾三四四萬元進行光復路高速公路橋下景觀美化工程，邀請設計師羅傑創作「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」，分別位於國道一號光復路橋下兩側，長約卅二公尺。

「琉璃礦脈牆」由彩色琉璃粒鋪設成矽砂礦脈圖，設計師羅傑表示，它訴說新竹玻璃產業的故事，正因新竹市有得天獨厚的矽砂與天然氣資源，才發展出世界級的玻璃工藝產業，行駛此側道路時，可一路享受礦脈意象、開往山區。

位於對向的「晶圓河流牆」則象徵科技產業發展，以承載科學園區排放水的客雅溪為底圖，由碎玻璃和廢棄晶圓片鋪設而成，河流意象與此道路開往海的方向相襯。

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  • 廢棄玻璃呈現竹市特色 市府點亮光復路橋下涵洞！ （記者蔡彰盛攝）

    廢棄玻璃呈現竹市特色 市府點亮光復路橋下涵洞！ （記者蔡彰盛攝）

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