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〈北部〉白石溪旁山頭崩 將截水緩解

2017-02-13

落石毀民宿堵溪流 危及控溪部落

〔記者黃美珠／尖石報導〕憂心「泰山」壓頂，也焦慮出現堰塞湖後沖毀家園！新竹縣尖石鄉公所日前跟縣府、水利署、水保局等單位共商秀巒村控溪部落對面、白石溪旁山頭的崩塌問題。公所表示，水保局已計畫要在前述山頭做截水措施以緩解崩落狀況，另山頭上一顆搖搖欲墜的大石，將採人工裂解，使其未來若崩落不致造成下方過大危害。

控溪部落鄉親說，白石溪旁山頭崩塌問題由來已久，去年颱風後明顯惡化。約廿公尺寬的河道局部已經遭到堵塞，雨季一來就很可能形成堰塞湖，恐危及部落。

鄉民說，白石溪旁的竹六十線路寬約六公尺，一旁就有民宿和小吃店，再過來就是秀巒國小、秀巒派出所和當地的民家。

今年春節前幾天，好幾顆大石卻飛越了至少四十公尺遠的距離，直接砸在前述民宿的停車場內，也砸毀了民宿的圍牆，這個山頭到昨天為止仍持續不斷有大大小小的落石滾下，竹六十線路面已經有廿幾公尺長被落石「掩埋」。

水保局計畫裂解巨石 截流水源

鄉公所建設課表示，由於前述山頭還有一顆巨石尚未崩落，因此水保局計劃採人工方式裂解巨石，並將山頂上引發落石的水源截流改道，以解除鄉親可能被大石壓頂的威脅，後續再評估、研究採何種工法讓邊坡穩定。

至於水利署則計畫在附近租用民地，暫時堆置有影響行水之虞的落石，以保持河道暢通。

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  • 從白石溪旁山頭飛落大石，把圖左的塔克金溪民宿圍牆都砸毀。（記者黃美珠攝）

    從白石溪旁山頭飛落大石，把圖左的塔克金溪民宿圍牆都砸毀。（記者黃美珠攝）

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