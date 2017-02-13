〈北部〉南苗市場火警又奪命 縣長籲都更
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市南苗市場米市街於前天發生火警，奪走一條人命。縣長徐耀昌昨天表示，期許推動都市更新，保障居民、攤商及消費者安全；縣府工商發展處表示，已會同相關局處與地方召開多次協調，短期先以防災為目標，並將於十七日邀集地方召開「都市防災宣導會」建立防災體系。
南苗市場為公有零售市場及周邊博愛街、米市街、文昌街等攤商組成的南苗攤販集中區，已有六十多年歷史，為苗栗市最大的傳統零售商區。該地區建物老舊，加上道路狹窄、攤商林立，近三年來數度發生火警，造成一對姨甥於前年不幸命喪火窟，前天又奪走一名獨居老翁生命，公共安全堪慮。
徐耀昌昨天到禮儀社慰問老翁家屬，除指示消防局加強防火宣導，呼籲家戶注意防災，也希望苗市的老舊房屋，將來能夠辦理都更，以改善環境，塑造形象商圈，增進住宅安全。
市公所於十六年前曾邀請縣府與市場攤商、住戶開會研商，計畫推動都市更新，但地方意願不高，都更計畫難以推行。
工商發展處長黃智群說，雖都更難行，但縣府認為當地住商居民及消費者的安全不能等，已多次邀集台電、消防局、市公所、里長及南苗市場管理協會等，先就短期的防災目標，進行檢討。
黃智群說，檢討項目包括劃設救災道路標線、爭取住警器補助、添購滅火器、辦理消防演練等，並請台電針對地區內電線雜亂及銜接錯置部分協助處理，以減少災害發生及提高救災效率。
黃智群說，各單位已將資料統整完成，將於十七日晚間於玉苗里活動中心，召開「都市防災宣導會」，邀請里、鄰長參與，建立防災體系。會中也將提出都更計畫討論，期許能徹底改善南苗市場商圈的整體環境。
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標題：〈北部〉南苗市場火警又奪命 縣長籲都更
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