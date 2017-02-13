〈北部〉司馬庫斯產業道15k處復建 建橋樑取代道路
2017-02-13
易崩塌路段改道
〔記者黃美珠／尖石報導〕新竹縣司馬庫斯產業道路十五公里處屬於易崩塌路段，前年颱風過後一度因為坍方而交通中斷，司馬庫斯部落因此一度「與世隔絕」一週。尖石鄉公所向原民會、立委高金素梅等爭取經費四千八百萬元復建，考慮邊坡整治困難、花費龐大又成效有限，決定在該處新建橋樑取代既有道路，讓該路段稍做改道，以保護用路安全。
尖石鄉公所建設課表示，這條橋樑不落墩，只做兩端碼頭，全長大約七十公尺，寬約八公尺。
由於該處邊坡不穩，經常造成坍方，邊坡土地所屬的林務局評估，如果進行整治耗時費工、花費龐大卻成效有限，所以最後大家形成共識，直接往邊坡對面的溪谷上新建前述橋樑，且預留一定空間，讓仍有持續崩塌可能的邊坡，其落石一旦掉落就可以直接滾落橋下的溪谷，以不強調人定勝天的方式，選擇改跟自然和平共存，目前工程進度順利，可望年底就將完成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
花蓮–香港包機奏效 再向韓、日叩關
花蓮縣觀光在去年五二○後，中國觀光客明顯減少，為擴大訪花客源，觀光政策轉向「亞州市場」，自今年二月起「花蓮－香港包機直航」，每週已擴增至五航…
網友回應
熱門新聞
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 拒給越南邊檢小費 中國男被打斷4根肋骨
- 振永帶旺「B1A4」 3.25登台開唱
- 中國盲目愛國主義 源自缺乏信仰
- 熱比婭：想訪台 但不想添蔡政府麻煩
- 哈林疑惑歌神不降KEY 妹神朝聖張學友聽天籟
- 《52》傳情 見證聯合婚禮
- 維納斯的呢喃（2／13～2／19）
- 年輕公教挺年改 將辦座談、提版本
- 軟體出Bug揭外遇 法男怒告Uber求償14億
- 漢堡機場68人不適 禍首可能是胡椒噴霧
- 自由共和國》劉克襄／我們繼續在蓋茅草屋
- 載愛女上班 慈父遇逆撞身亡
- 〈活動看板〉瑜伽先導術
- 最壞示範！3個小孩的媽 機場吞毒滅證
- 宜蘭違規農舍 加收房屋稅取消
- 第一夫人 「衣」較高下
- 出租套房火警2命危 房客：疑房內拜拜釀災
- 恢復打擊練習 陽岱鋼︰好多了
- 【愛讀書】 《血巫孽種》
- 教部明年推動學院實體化 跨領域學習／清大校長籲師法國外 改採「院本位」運作
- 床邊電子產品充電過熱 濃煙嗆死電腦工程師
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司一月營收表
- 黨產會：遺憾馬前總統輕忽轉型正義價值
- 官民輕忽防疫戰 禽況難收拾
- 安德魯熱擁艾瑪 復合倒數計時
- 核廢料放哪裡？ 台電相中4座無人島
- 滅火器石垣島報恩 楊大正女友夫唱婦隨
- 中國海外炒房 轉戰西雅圖
- 子閎挺晨翔退團 偉晉想到這件事鼻酸
- 探祕境高山湖泊─秘魯萬卡亞
- 黨魁選舉連署今起跑 郝質疑沒有黨員聯繫方式
- 社論》製造回流──找回台灣經濟成長動能
- 為歌仔戲募新血 陳亞蘭海選接班人
- 《自由廣場》給國營事業董事長的一封信
- 金融卡出國走透透 日港皆可跨國提款
- 核廢料貯存4無人島？ 3縣市堅決反對：休想！
- 衣架、手套應急 台醫機上救命
- 搶觀光財 藥妝店推小額退稅
- 戰略將調整 今年漢光只兵推不實兵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉司馬庫斯產業道15k處復建 建橋樑取代道路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分