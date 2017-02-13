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〈北部〉社區購書 市圖今年編500萬補助

2017-02-13

〔記者李容萍／平鎮報導〕桃園市立圖書館推動社區圖書購置補助，通過的社區可補助五至十萬元不等，即日起至五月二日開放已立案的公寓大廈或社區申請。今年這項補助編列五百萬元，自二日發布後，許多社區躍躍欲試、詢問度高，市立圖書館昨天在平鎮圖書分館辦理南區說明會說明補助辦法，十九日上午十點在文化局五樓團體視聽室辦理北區說明會。

市立圖書館館長蔡志揚表示，圖書購置補助以購置具版權頁的圖書為主，不含期刊、報紙、視聽資料、電子資源與微縮資料；另有閱讀推廣活動，配合所購置圖書所辦理相關的推廣活動，如讀書會、演講、座談等。

申請流程是由社區提案→圖書館審查→獲得補助的社區執行購書與辦理閱讀推廣活動計畫→獲得補助的社區繳交成果報告→圖書館撥發補助款予社區；詳情可查詢市立圖書館網站，或電洽2868868轉2025。

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  • 市立圖書館今年編五百萬元，推出社區圖書購置補助計畫，希望比照市圖分館在社區散播更多書香。（記者李容萍攝）

    市立圖書館今年編五百萬元，推出社區圖書購置補助計畫，希望比照市圖分館在社區散播更多書香。（記者李容萍攝）

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