〈北部〉石門水庫吃緊 擬加強總量管制
2017-02-13
〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫集水區近兩個月的降雨量偏低，中央氣象局預報二月及三月降雨量也將偏低，截至昨晚六點，水庫水位二三四．八三公尺、蓄水率約六成二，北區水資源局為此將於十七日召開北部地區供水管控協調會，討論加強總量管制措施，同時也趁枯水期採用沉澱池清淤新工法，將沉澱池加高，一來避免閘門被淤泥堵塞，二來也能增加汛期的蓄水量。
北水局副局長邱忠川表示，石門水庫目前每日供應民生及公共給水一百二十四萬噸，透過「北水南調」由台北市自來水事業處支援板新地區供水，三日起由每日卅萬噸提高到每日六十萬噸，十七日協調會將以六十五萬噸為目標，以紓解石門水庫供水壓力。
其次，桃園地區農業灌溉用水預計二月中旬起會從目前「供七停三」方式供應調減為「供六停四」因應，若水情持續不佳，會提前改採「供五停五」因應，並優先利用埤塘水源供應，也會配合氣象局提供的訊息，適時進行人工增雨作業，希望能增加集水區的降雨。
邱忠川說，大壩進水口閘門附近以往由抽泥船抽泥每年四十萬立方公尺，送到水庫下游的十三座沉澱池置放一到二年時間，待淤泥含水量低於卅％再由卡車運至台北港做為填方材料；北水局去年底改以「土壤加勁工法」使用「地工織布」和就地利用乾燥的淤泥將沉澱池加高，加高後可增加壓密效果和淤泥排水效率，縮短淤泥置放時間，提高清運到台北港的土方數量。
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