〈北部〉情人節浪漫夜 桃園燈會星月情緣正夯

2017-02-13

〔記者李容萍／龍潭報導〕桃園燈會在龍潭大池從十日展出持續至十九日，市府統計三天來累計湧入卅萬人次參觀。明天適逢西洋情人節，龍潭大池滿月橋旁的木橋上設置歌頌愛情的「星月情緣」燈區，使用星星形狀的造型設計，保留木橋的古色古香風格，再利用燈飾打造浪漫情懷，駐足木橋上可遠眺主燈區的光環境，搭配湖畔的美麗風光，明天的「情人浪漫之夜」，將成為最夯的約會及拍照區。

今年桃園燈會使用超過一百萬顆LED燈泡，設置一座主燈、一座副燈、六座特色燈組、二座創意光廊，呈現在地觀光特色與生態，燈會期間每晚六點至九點半，每卅分鐘展演一次環湖主燈秀，週一至週五為晚上十點熄燈，週六、日延至晚間十點半熄燈。

市府觀旅局長楊勝評表示，燈會期間每天都在水上舞台安排不同主題的表演節目，今晚是「河洛閩南之夜」，明晚是「情人浪漫之夜」，十五日「國樂之夜」，十六日「多元族群之夜」，十七日「原住民之夜」，十八日「鐵玫瑰之夜」，十九日「閉幕典之夜」。

楊勝評說，燈會期間另邀請國外團體獻藝，包括南韓庆明打擊樂團、美洲安地斯樂團、AMIGO拉丁樂團、泰國HOUDINI樂團、墨西哥原住民樂團、日本HEAVENESE節慶樂團及CHURASA擊鼓樂團等，為遊客帶來高水準的演出。