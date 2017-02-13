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〈北部〉便宜搭公車 市民卡才有優惠

2017-02-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府資訊中心統計市民卡發行量，截至二月十日已經發行七十四萬餘張，其中以學生卡發行數量最多，達三十二萬餘張，申辦比率約九成，但一般卡申辦比率卻不到兩成，由於市府四月份推動的市區公車八公里買一送一，得使用市民卡才享受優惠，市府呼籲民眾趕快申辦。

市府資訊中心主任閻俊如表示，學生卡也是市立學校的學生證，國中以上學生持卡搭車享有七五折優惠，因此申辦比率最高；其次是敬老卡，有二十二萬人符合申辦條件，目前將近十三萬人申辦，申辦比率接近六成；愛心卡部分，符合資格者有八萬八千人，只有三萬三千多人申辦，申辦比率不到四成，而申辦愛心卡民眾符合特定條件者，可指定一人申辦愛陪卡，目前愛陪卡已經發出一萬九千多張。

目前一般卡申辦不到兩成

閻俊如說，申辦比率最低的是一般卡，至今只申辦二十三萬餘件，申辦比率只有十七．二％；由於市府員工卡也納入一般卡範圍，扣除三萬張員工卡後，申辦比率更低至十五．三％。

市府從本月六日開始，在台一線行駛的二十六條路線公車，開始提供八公里買一送一優惠，但前提是要使用市民卡，客運業者反映，一般民眾與上班族使用市民卡比率並不高，還是繼續使用平常慣用的電子票證，因而無法享受優惠。

五分鐘辦卡 本週機動服務

閻俊如指出，市府確實發現民眾搭乘台一線公車使用市民卡的比率並不高，為了讓民眾辦卡更方便，今天起至十七日的上午十一點到晚上七點，於桃園客運桃園總站、中壢客運中壢總站提供民眾機動辦卡服務，民眾只要帶身分證，五分鐘就可以辦好市民卡。

此外，配合機場捷運三月二日正式營運，將於三月七日至十一日在A21環北站、三月十四日至十八日在A10山鼻站、三月二十一日至二十五日在A7體育大學站提供機動辦卡服務，時間都是從下午一點到晚上十點。

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  • 台一線公車已經試辦8公里買一送一優惠，但持市民卡搭車者仍不踴躍。（記者謝武雄攝）

    台一線公車已經試辦8公里買一送一優惠，但持市民卡搭車者仍不踴躍。（記者謝武雄攝）

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