| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉大安北汕路拓寬 土地公廟不搬

2017-02-13

〔記者歐素美／台中報導〕市府斥資五千兩百萬元拓寬北汕路，以便大安區每年舉辦沙雕季及音樂祭時，民眾出入方便，但北汕路拓寬卡到土地公廟，經市議員吳敏濟協調，地方同意拆除金亭，再由市府移地重建，但土地公廟不會遷移。

市議員吳敏濟爭取拓寬濱海樂園南側及北側聯外道路，市府一○三年編列一千七百多萬，拓寬一百九十米的南側聯絡道路，成為十五米寬的道路，目前已完工使用。一○四年再編列五千兩百萬拓寬北汕路，工程長度約五百七十米將拓寬為十五米，今年元月開始施工，預計年底完工。

由於北汕路拓寬，工程設計將損及一旁土地公廟的地基及金亭，吳敏濟邀集建設局、大安區公所主秘許宏綺及大安區福住里長吳添福等會勘協調，要求應避免破壞廟宇地基，金亭則因施工必須拆除，施工單位同意日後另於廟前興建新的金亭。

吳敏濟並發現現場施工進度緩慢且未做好灑水及防塵設施，導致冬季東北季風來襲到處飛沙走石，要求改善，並希望建設局積極趕工。

廣告
  • 大安區北汕路拓寬卡到土地公廟，經吳敏濟會勘協調，要求施工單位不可損及廟宇地基，金亭則拆除後移地重建，以利工程進行。 （記者歐素美攝）

    大安區北汕路拓寬卡到土地公廟，經吳敏濟會勘協調，要求施工單位不可損及廟宇地基，金亭則拆除後移地重建，以利工程進行。 （記者歐素美攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
搶救千年茄苳樹 中市府拆屋還日照

西區茄苳公園內的千年茄苳樹，因旁邊的婦幼活動中心擋住日照，影響生長，市府建設局十二日舉行婦幼活動中心拆除開工典禮。市長林佳龍表示，市府搶救老…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：〈中部〉大安北汕路拓寬 土地公廟不搬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.