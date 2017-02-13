〈中部〉大安北汕路拓寬 土地公廟不搬

2017-02-13

〔記者歐素美／台中報導〕市府斥資五千兩百萬元拓寬北汕路，以便大安區每年舉辦沙雕季及音樂祭時，民眾出入方便，但北汕路拓寬卡到土地公廟，經市議員吳敏濟協調，地方同意拆除金亭，再由市府移地重建，但土地公廟不會遷移。

市議員吳敏濟爭取拓寬濱海樂園南側及北側聯外道路，市府一○三年編列一千七百多萬，拓寬一百九十米的南側聯絡道路，成為十五米寬的道路，目前已完工使用。一○四年再編列五千兩百萬拓寬北汕路，工程長度約五百七十米將拓寬為十五米，今年元月開始施工，預計年底完工。

由於北汕路拓寬，工程設計將損及一旁土地公廟的地基及金亭，吳敏濟邀集建設局、大安區公所主秘許宏綺及大安區福住里長吳添福等會勘協調，要求應避免破壞廟宇地基，金亭則因施工必須拆除，施工單位同意日後另於廟前興建新的金亭。

吳敏濟並發現現場施工進度緩慢且未做好灑水及防塵設施，導致冬季東北季風來襲到處飛沙走石，要求改善，並希望建設局積極趕工。