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〈中部〉老樹長歪到鄰家 地價稅補助縮水

2017-02-13

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府鼓勵民眾保護樹木，列冊受保護樹木的地主可申請地價稅補助，但有地主向市議員江肇國陳情，補助以「樹冠」範圍判定補助區域，如果樹「長歪」到鄰家，恐怕領不到補助，江肇國建議市府修正規定，提高保護老樹的誘因。

台中市目前公告列管受保護樹木有一二二九棵，這些樹木的所在地，除部分屬國公有地外，還有許多在私有地上。市府為鼓勵私有地所有權人保護上述樹木，去年中開始實施受保護樹木土地所有權人地價稅補助，希望與民眾共同為照顧老樹盡一份心力。

以樹冠範圍判定 被批不公平

但羅姓民眾說，這項補助以「樹冠投影面積」計算，他一棵千年老樹，每年投入大量時間與資金，但老樹「長歪了」，有將近五分之三的樹冠「橫長」到鄰家，他因此能申請補助的土地範圍少得可憐，讓他直呼規定根本與現實脫節，對樹木所有權人不公平。

江肇國說，樹冠及樹幹都應有減免優惠，且對樹幹所在地，以及樹木所有權人應予更多減免。上述個案，凸顯補助規定既不合理也不公平，勢必影響民眾照顧老樹的意願，農業局應依老樹棲地現況個案調整，不要為德不卒，破壞獎勵護樹美意。

江肇國也建議市府，參考台北市作法，將樹木修剪、病蟲害防治、日常養護、樹勢扶正、外科手術、自然死亡樹木移除等，都納入補助申請範圍，透過經費挹注讓樹木得到妥善照顧，並提高樹木所有權人保護老樹的動機及誘因。

市府農業局指出，樹冠認定比樹幹認定範圍還大，這樣規定對民眾較有利。農業局長王俊雄則說，樹木維護責任主要歸屬於棲地主，不過江議員的建議，市府也表認同，將就相關補助辦法研議調整。

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  • 台中市受保護樹木生育地地價稅補助，以樹冠投影面積的最大寬度平方計算。（記者黃鐘山攝）

    台中市受保護樹木生育地地價稅補助，以樹冠投影面積的最大寬度平方計算。（記者黃鐘山攝）

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