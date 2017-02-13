〈中部〉首列電聯車遊行 林佳龍：捷運時代來臨
〔記者張菁雅／台中報導〕捷運綠線首列電聯車五日運抵台中港並完成報關作業後，昨日上午從台中港碼頭出發，進入市區遊行，沿線在大新國小及四維國小停留，開放民眾參觀拍照。市長林佳龍表示，台中將迎接捷運時代來臨；另外，行政院將提八千億元特別預算，市府已爭取納入大台中山手線。
電聯車遊行隊伍包括一節電聯車廂及二具轉向架，總長近百公尺，沿著中二路、向上路、五權西路、文心路、北屯路及松竹路進入市區遊行，在大新國小及四維國小停留時，民眾爭相與電聯車拍照，記錄台中捷運歷史性的一刻。
明年試運轉 2020年全線18站正式通車
林佳龍表示，這場活動象徵台中捷運時代的來臨，捷運綠線不僅完成土建工程，電聯車也運抵台中，列車運到北屯機廠後將會試車，並在明年試運轉，二○二○年全線十八站正式通車；兩年前，新市府剛上任時，審計部糾正市府，再不努力，捷運綠線通車將延至二○二二年，經過市府與北捷局的努力，終於趕上進度。
林佳龍指出，交通部已審查通過捷運藍線計畫，台中捷運將形成路網；另外，行政院將提八千億元的前瞻基礎建設計畫特別預算，市府已協調行政院，把大台中山手線納入計畫，捷運藍線也要增加中央補助款，將土地徵收補償費用三百多億元放進中央補助款，如此地方配合款約可減少二百億元。
交通局長王義川則表示，捷運綠線共採購十八列車，有九列車是日本原裝進口，另九列車採技術移轉方式，由原廠提供原料及零件，委託國內車輛公司組裝，日本原廠派技師到台中監督組裝及品質管制，確保每輛車的品質都與原廠相同，預計年底至明年初可完成所有車輛交車及測試作業，目前捷運整體工程進度則達七十％。
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標題：〈中部〉首列電聯車遊行 林佳龍：捷運時代來臨
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