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〈中部〉紫南宮吃丁酒 食客川流不息

2017-02-13

〔記者謝介裕／竹山報導〕今年邁入第二十六個年頭的南投縣竹山鎮紫南宮「土地公傳奇丁酒文化季（俗稱吃丁酒）活動」，昨日熱鬧登場，會場食客川流不息，廟方貼心降低酒精濃度，丁酒雞以「一比十」的酒水比例，降低酒精濃度，讓民眾安全更有保障。

紫南宮的吃丁酒活動，昨依往例在農曆正月十六日舉辦，凌晨四時許，紫南宮轄內的社寮、山崇、中央及富州等四聚落的民眾總動員幫忙料理，也有遠自台北、高雄等友廟或志工前來協助，上午九時許，在管理委員會主委莊秋安敲鑼宣告開動後，民眾排隊領取丁酒，縣長林明溱也前來與民同樂，跟來自全國各地的信眾吃丁酒呷平安。

吃丁酒的信眾中，新北蘆洲區長安社區包了八部遊覽車，凌晨二點多便出發前來「卡位」，希望在神明庇佑下，大家都能身體健康。

莊秋安指出，此次準備的素食食材四萬台斤，較去年增加一倍，葷食方面，包括雞肉二萬台斤、米酒二千台斤，以及麵、飯、香菇、芹菜等食材，初估有十萬多台斤。

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  • 南投縣竹山鎮紫南宮吃丁酒活動，昨熱鬧登場，工作人員忙著提供丁酒供信眾吃平安。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮紫南宮吃丁酒活動，昨熱鬧登場，工作人員忙著提供丁酒供信眾吃平安。（記者謝介裕攝）

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