〈中部〉彰市香山社區公園 畫出向心力

2017-02-13

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市香山社區與朝陽科大景觀及都市設計系師生合作，將社區裡的閒置空地打造成社區景觀新亮點，並透過光雕投射將水泥牆壁當成畫布，完成饒富創意的彩繪牆面，取名為「香馨」公園，雙重蘊涵香山社區很溫馨、居民很有向心（取「香韾」諧音）力。

該塊空地來自里民善心提供，申請五十萬元經費補助，經過重新整理和師生創意，賦予土地新生命。香山社區發展協會理事長許春郎說，空地經過重新打造，讓看似髒亂的空地搖身變成景觀亮點，有綠美化的小花園、小廣場，更有彩繪穀倉、露天咖啡座等，接下來擬規劃設咖啡休息站，提供遊客和騎單車的車友，以及居民有個歇腳的好去處。

朝陽科大師生前後約三個多月時間，利用夜間光源影像投影牆面，把牆壁當成畫布，讓設計過的草圖圖案和顏色，經由光雕機投影草圖在老穀倉牆上，再由師生合力在牆上作畫，趕在今年春節農曆年前完工。

香山里長李讚財說，社區很感謝捐地的林氏兄弟和朝陽師生的付出，讓居民多了休閒聚會的溫韾天地，公園就取名為「香馨」，香山社區很溫馨。

自從有了「香馨」公園，居民也覺得新亮點很讚很「水」、真美麗，社區環保志工看到居民開心又滿意的笑容，認為一切的辛苦都值得了。