〈中部〉埔里小埔社天穿日 重現古早客庄風情
2017-02-13
〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投縣客家天穿日活動，昨在埔里鎮昔稱「小埔社」的廣成里舉行，該里客家鄉親挑擔遊街，重現早期該客庄生活景象，活動還有讓大家使用早期脫穀用的「拌楻」甩稻，沒有機器幫忙的甩稻動作，沒幾下就氣喘吁吁。
埔里鎮「小埔社」聚落現分成廣成里、合成里兩里，該聚落從清代就設置，日治時期是紅甘蔗大宗產區，運甘蔗的小火車終點站就在現在的懷舊公園，除有少數平埔族人，也有分批移居到此的客家人及河洛人。
在該聚落出生的縣議員廖志城表示，「小埔社」從清代開始就有一批批移民到該聚落，最大一批移民是國民政府時代，政府為興建台中清泉崗機場，讓該地的居民移居到埔里「小埔社」，該批有五、六百戶，堪稱是該聚落最大規模的一次移民。
昨日的客家天穿日活動，由南投縣府文化局主辦，局長林榮森和林芳伃、廖志城等多名埔里鎮籍的縣議員都到場，而草屯鎮長洪國浩也應廖志城等人之邀前來，被視為參選南投縣長的觸角，伸向草屯以外的鄉鎮的行動。
廣成里民的客家鄉親以遊街方式，重現早期祖先的生活景況，在該里土生土長的廖志城，也挑擔感受祖先當時挑稻子、點心等物的生活，並嘗試以早期的稻穀脫殼機「拌楻」甩稻穀的滋味。
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