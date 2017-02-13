| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉國產小麥夢 大城實現200公頃

2017-02-13

翻轉惡劣風頭水尾環境

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣西南角的大城鄉素有「風頭水尾」之稱，當地天候條件嚴苛，土壤貧脊，但五年前，「喜願麵包」負責人施明煌懷著「國產小麥夢」到當地尋找契作農戶，從剛開始十位農民到今年已有二百位農民加入，栽種面積也從八公頃躍升到二百多公頃，讓大城鄉成為「小麥的故鄉」，創造出「黃金麥浪」傳奇。

昨天彰化縣府、大城鄉公所、大城鄉農會在大城國小共同舉辦「黃金麥浪節」，許多農民生平第一次吃到自己栽種的小麥製作而成的「喜願麵包」。鄉民卻用小麥翻轉自己的命運，關鍵人物是「喜願麵包」負責人施明煌。

5年前從8公頃開始種起

五年前，施明煌帶著他的小麥籽來到大城鄉尋找「友善土地」的農夫，第一期只有十人參加，總栽種面積才八公頃，農民以冬天裡作栽培，每分地可收成三百公斤至五百公斤，施明煌以每公斤三十元收購，碾成麵粉作麵包。施明煌說，大城鄉冬天風大，適合小麥生長，台灣的小麥粉因為新鮮，作成麵包特別好吃，不愁沒銷路，但他不會因此持續擴大生產面積，因為要維持不噴農藥、不用除草劑的農作，只有「友善土地的小麥」才有意義。

自己種的小麥 農民開心吃麵包

小麥產銷班長劉基生說，大城鄉年輕人不斷外流，能種的作物不多，冬天都任由農地荒廢；小麥容易種，不用施肥、噴藥就能有收穫，加上農委會有雜糧補助，種植的農戶遽增，今年栽種面積已超過二百公頃，農會也發展出小麥粥，麥仔餅、麥仔粿、爆麥香等延伸商品。

施明煌說，種植小麥不會跟稻米產生排擠效應，只要糧食掌控在自己人手裡，在地農民永遠是獲利者，他鼓勵稻農利用二期稻作收割後種植小麥當裡作，這不可能「大發利市」，但多少可以補貼一下種植收益。

他強調，種小麥是一種「價值觀」，是作物與土地跟人的互動，若種植普遍化，麵粉食品可以無限延伸，不管麵食、饅頭、麵包等糧食文化都可以「深耕」且永續經營。

廣告
  • 用台灣小麥製作的「喜願麵包」。（喜願麵包提供）

    用台灣小麥製作的「喜願麵包」。（喜願麵包提供）

  • 農民第一次吃到自己種的小麥製作而成的「喜願麵包」。（記者顏宏駿攝）

    農民第一次吃到自己種的小麥製作而成的「喜願麵包」。（記者顏宏駿攝）

  • 大城鄉隨處可見「黃金麥浪」的景象，目前小麥栽種面積逾200公頃。（記者顏宏駿攝）

    大城鄉隨處可見「黃金麥浪」的景象，目前小麥栽種面積逾200公頃。（記者顏宏駿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
搶救千年茄苳樹 中市府拆屋還日照

西區茄苳公園內的千年茄苳樹，因旁邊的婦幼活動中心擋住日照，影響生長，市府建設局十二日舉行婦幼活動中心拆除開工典禮。市長林佳龍表示，市府搶救老…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：〈中部〉國產小麥夢 大城實現200公頃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.