〈中部〉國產小麥夢 大城實現200公頃
翻轉惡劣風頭水尾環境
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣西南角的大城鄉素有「風頭水尾」之稱，當地天候條件嚴苛，土壤貧脊，但五年前，「喜願麵包」負責人施明煌懷著「國產小麥夢」到當地尋找契作農戶，從剛開始十位農民到今年已有二百位農民加入，栽種面積也從八公頃躍升到二百多公頃，讓大城鄉成為「小麥的故鄉」，創造出「黃金麥浪」傳奇。
昨天彰化縣府、大城鄉公所、大城鄉農會在大城國小共同舉辦「黃金麥浪節」，許多農民生平第一次吃到自己栽種的小麥製作而成的「喜願麵包」。鄉民卻用小麥翻轉自己的命運，關鍵人物是「喜願麵包」負責人施明煌。
5年前從8公頃開始種起
五年前，施明煌帶著他的小麥籽來到大城鄉尋找「友善土地」的農夫，第一期只有十人參加，總栽種面積才八公頃，農民以冬天裡作栽培，每分地可收成三百公斤至五百公斤，施明煌以每公斤三十元收購，碾成麵粉作麵包。施明煌說，大城鄉冬天風大，適合小麥生長，台灣的小麥粉因為新鮮，作成麵包特別好吃，不愁沒銷路，但他不會因此持續擴大生產面積，因為要維持不噴農藥、不用除草劑的農作，只有「友善土地的小麥」才有意義。
自己種的小麥 農民開心吃麵包
小麥產銷班長劉基生說，大城鄉年輕人不斷外流，能種的作物不多，冬天都任由農地荒廢；小麥容易種，不用施肥、噴藥就能有收穫，加上農委會有雜糧補助，種植的農戶遽增，今年栽種面積已超過二百公頃，農會也發展出小麥粥，麥仔餅、麥仔粿、爆麥香等延伸商品。
施明煌說，種植小麥不會跟稻米產生排擠效應，只要糧食掌控在自己人手裡，在地農民永遠是獲利者，他鼓勵稻農利用二期稻作收割後種植小麥當裡作，這不可能「大發利市」，但多少可以補貼一下種植收益。
他強調，種小麥是一種「價值觀」，是作物與土地跟人的互動，若種植普遍化，麵粉食品可以無限延伸，不管麵食、饅頭、麵包等糧食文化都可以「深耕」且永續經營。
看更多！請加入自由時報粉絲團
西區茄苳公園內的千年茄苳樹，因旁邊的婦幼活動中心擋住日照，影響生長，市府建設局十二日舉行婦幼活動中心拆除開工典禮。市長林佳龍表示，市府搶救老…
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 拒給越南邊檢小費 中國男被打斷4根肋骨
- 振永帶旺「B1A4」 3.25登台開唱
- 中國盲目愛國主義 源自缺乏信仰
- 熱比婭：想訪台 但不想添蔡政府麻煩
- 哈林疑惑歌神不降KEY 妹神朝聖張學友聽天籟
- 《52》傳情 見證聯合婚禮
- 維納斯的呢喃（2／13～2／19）
- 年輕公教挺年改 將辦座談、提版本
- 軟體出Bug揭外遇 法男怒告Uber求償14億
- 漢堡機場68人不適 禍首可能是胡椒噴霧
- 自由共和國》劉克襄／我們繼續在蓋茅草屋
- 載愛女上班 慈父遇逆撞身亡
- 〈活動看板〉瑜伽先導術
- 最壞示範！3個小孩的媽 機場吞毒滅證
- 宜蘭違規農舍 加收房屋稅取消
- 第一夫人 「衣」較高下
- 出租套房火警2命危 房客：疑房內拜拜釀災
- 恢復打擊練習 陽岱鋼︰好多了
- 【愛讀書】 《血巫孽種》
- 教部明年推動學院實體化 跨領域學習／清大校長籲師法國外 改採「院本位」運作
- 床邊電子產品充電過熱 濃煙嗆死電腦工程師
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司一月營收表
- 黨產會：遺憾馬前總統輕忽轉型正義價值
- 官民輕忽防疫戰 禽況難收拾
- 安德魯熱擁艾瑪 復合倒數計時
- 核廢料放哪裡？ 台電相中4座無人島
- 滅火器石垣島報恩 楊大正女友夫唱婦隨
- 中國海外炒房 轉戰西雅圖
- 子閎挺晨翔退團 偉晉想到這件事鼻酸
- 探祕境高山湖泊─秘魯萬卡亞
- 黨魁選舉連署今起跑 郝質疑沒有黨員聯繫方式
- 社論》製造回流──找回台灣經濟成長動能
- 為歌仔戲募新血 陳亞蘭海選接班人
- 《自由廣場》給國營事業董事長的一封信
- 金融卡出國走透透 日港皆可跨國提款
- 核廢料貯存4無人島？ 3縣市堅決反對：休想！
- 衣架、手套應急 台醫機上救命
- 搶觀光財 藥妝店推小額退稅
- 戰略將調整 今年漢光只兵推不實兵
標題：〈中部〉國產小麥夢 大城實現200公頃
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email