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〈中部〉街友防寒 人安送保暖衣物

2017-02-13

〔記者詹士弘／雲林報導〕寒流來襲，各地急凍，為避免發生街友凍死街頭的憾事，人安基金會雲林平安站和雲林縣府社會處一起啟動防寒關懷機制，針對街友發放睡袋、保暖衣物及暖食；氣溫低於十五度，平安站也點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。

人安雲林平安站站長羅敏耀表示，這波寒流來勢洶洶，對露宿街頭，只用紙箱、報紙保暖的街友而言，恐因保暖不足而失溫，為了確保街友能順利度過寒流，人安基金會展開夜訪，因應街友需求，發放睡袋、保暖衣物及暖食。

街友接過熱食後，迫不及待就往嘴裡塞，不知已餓了多久；羅敏耀表示，寒士沒有選擇食物的權利，在寒風中過著有一餐沒一餐的日子，亟需大眾的支持，希望能在雲林招募四百名善士，每月捐一百元或兩百元，以細水長流的方式，支援雲林在地的街友。

寒流期間夜間溫度驟降，平安站已點亮「街友來防寒」燈具，開放辦公室供街友臨時夜宿，已有街友使用這項服務，對能蓋上溫暖的被子在室內過夜，有回「家」的感覺。

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  • 人安基金會與社會處人員夜訪街友，並發放保暖物資。（記者詹士弘攝）

    人安基金會與社會處人員夜訪街友，並發放保暖物資。（記者詹士弘攝）

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