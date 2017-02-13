〈中部〉退休人員組國樂團 演奏感動人心

2017-02-13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市鎮南聖神宮國樂團成立十四年，半數以上團員為均齡六十五歲退休人員，團員以樂會友，除接受宮廟邀請演奏，還常到濟美仁愛之家等安養院義演、關懷院民，明天舉辦安座入火祭典，樂團上午十點到下午五點演奏，要用國樂樂音感動人心。

國樂團長、嘉市退休警官李煌仁演奏揚琴，他說「退而不休，更有精神」，十四年前樂團在廟埕練習，有宮廟聽到覺得不錯，便邀請他們到祭典為活動暖身，因此只要時間能配合，各處宮廟都可見到他們身影，團員有現任及退休公務人員。

李煌仁表示，近年受團員引介，也到衛生福利部嘉義醫院、濟美仁愛之家義演，院民聽得開心，他就開心，這次演出除古典國樂，也會演奏如南都夜雨等台灣老歌。

林務局嘉義林區管理處前鐵路課長蔡廣盛說，六年前為退休生活準備，學習高胡、中胡及秦琴，雖有時要演奏一整天，但不覺得累，因樂團不是獨奏，也會安排休息時間，藉此娛樂休閒，退休生活很自在。