〈中部〉機車行夫妻 樂當義消、鳳凰志工

2017-02-13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕難忘從事軍警夢，嘉義市一家機車行老闆黃柳風攜妻當義消、鳳凰志工救火救災，黃柳風當義消一當十五年。

現任嘉市消防局義勇消防總隊第一分隊副分隊長的黃柳風，年輕時曾嚮往從事軍人、警察工作，雖後來並未如願，在自由路與興達路口開機車行，但滿腔的助人熱血難伸，正好朋友介紹，就投入義消行列，還接受CPR（心肺復甦術）等急救技能訓練。

某次聚會，黃柳風的好友因心肌梗塞昏倒，他在救護車到達前為好友急救，撿回一命，更體認救護技能可自救、救人的重要性，妻子郭淑真受他鼓勵，也投入鳳凰志工行列。

黃柳風說，起初家人不瞭解，會替他的安危擔心，尤其如上海路星光幫KTV火警、北興陸橋下木材行火警等，大火、濃煙密布，消防、義消人員都置於危險中，但只要訓練扎實，加上妻子也是鳳凰志工，兩人有共同話題及朋友，感情更好。

「施比受更有福」，黃柳風表示，完成救火後，民眾一句感謝，就覺得一切辛苦很值得，只要能當義消就會一直做下去。