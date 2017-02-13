〈中部〉罹舌癌學腹語重生 售車高手助癌友
〔記者王善嬿／嘉義報導〕轉念果真走向新生！嘉義市川茂汽車商行總經理何川盛事業有成，人到中年竟發現罹患舌癌，因已第四期，手術切除整個舌頭後，焦慮「以後怎麼說話」？不堪插鼻胃管之苦，曾浮現「不想活了」的念頭。
幸好人生就像南宋詩人陸游《遊山西村》一詩描述「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」，當他想放棄一切而拔掉鼻胃管，卻意外改善身體不適狀況，能夠熟睡入夢，還夢見有個人飲酒是直接「倒」入口中，夢醒後如法炮製，不用再被灌食，就此打消死意。
「好在我還有聲帶跟嘴唇。」何川盛聯絡陽光基金會，用三年時間接受語言治療，調整發音將「ㄅ、ㄆ」音分別改發「ㄉ、ㄊ」，透過錄音校正、反覆練習，某天看電視報導一名會「腹語」表演的女子，循線洽請她教會利用嘴巴不動、嘴微張發聲，終於恢復說話能力，食物經攪拌機打碎後「倒」入口，生活無礙。
分享無舌之苦到重啟人生經驗
何川盛走出生命幽谷，六年前加入陽光基金會「口友宣導服務隊」，到機關學校演講，強調「罹癌不是判死刑，癌友只要有心，可跟我聯絡，我願意教他所學」，去年出書「一個不被命運安排的勇者」，免費贈閱，分享「無舌之苦」到重啟人生的經驗，也曾多次濟助急難癌友，被譽為「生命鬥士」。
嘉市垂楊里一名陳姓里民本月初動完口腔癌手術，何川盛請人代為探訪，要他「別害怕」，陳某原擔心其顏面受損「會嚇到人」，但受何鼓舞，心情轉為開朗、正面。
何川盛的父母原賣豬肉、經營養雞場，某日雞場遭大火燒光，他二十三歲投入汽車業務，客群鎖定收入穩定的公教人員，從修車廠師傅、櫃台小姐到監理站人員都培養好交情，每天講話無數全為了拚業績，平均月銷十輛車，最高紀錄單月賣出逾四十輛，拿下全公司評比第四名，躋身頂尖業務員，幫家裡還債，二十九歲與友人籌資自立門戶。
孰料造化弄人，何川盛五十三歲一場車禍送醫，意外檢查出罹患舌癌，彩色人生頓陷黑白，在高雄住院一個多月，跟他人只能透過紙筆交談，太太白天在嘉義幫他打理公司業務，晚上南下照護，每天往返，箇中辛苦，他了然於胸，鶼鰈情深不在話下。
陽光基金會雲嘉中心主任莊麗真說，口腔、舌癌癌友術後，不乏因顏面受損、無法正常飲食，心理受創「走不出來」，像何川盛全舌切除，還能說話、與人溝通的案例，非常少見。
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