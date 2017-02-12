〈南部〉《推動直轄市新區自治政策》前台南縣長蘇煥智 表態選北市長
2017-02-12
〔記者楊金城／台南報導〕前台南縣長蘇煥智有意參選下屆直轄市長，昨天表態決定參加下屆台北市長選舉，蘇煥智說：「老百姓比政黨重要」，留下不參加民進黨內市長初選，以無黨參選台北市長的想像空間。
蘇煥智卸任後經營律師事務所，六年來持續參與和關心社會議題，他有參選直轄市長的意願，但到那裡選？沒人猜得準，昨天蘇煥智回故鄉拜年，首度露口風，他決定參選，「選個最具戰略位置」，就是參加下屆台北市長選舉。
蘇煥智說，台南縣、市合併升格為直轄市，結果原縣區被邊緣化，因此有必要推動直轄市新區自治運動，在台南市參選，即使選上市長，也沒人聽你講，要選就要選個最具戰略位置的，讓人看見你要推動的民主政策。
蘇煥智說，透過參與選舉，推動直轄市新區自治運動和都縣平權運動，才能讓中央看見，變成全國性政策。目前直轄市能參加行政院會，爭取補助較容易，對縣不公平，須改變都縣不平等地位。
蘇煥智將在五月成立直轄市新區自治聯盟，二月廿四日、廿五日在雲林虎尾、台南市召開座談會、研討會，說明他推動的「台灣第二次民主運動︱地方政治改革」，內容主要論述直轄市區自治和都縣平權運動政策。
蘇煥智正串聯籌組直轄市新區自治聯盟，他說，正在做卅年前他擅長的事。他曾為了廢國代苦行，剔光頭反七股濱南工業區。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
鹿耳門聖母廟高空煙火 炸亮台江夜空
台南市正統鹿耳門聖母廟「國際高空煙火秀」昨晚炫耀登場，絢爛奪目的各式煙火，高空綻放、五彩繽紛，漫天閃亮火花，宛如台江不夜城，十分熱鬧。民眾蜂…
網友回應
熱門新聞
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 政院拚經濟 將提8千億基建特別預算
- 吳敦義、洪秀柱指納民調不可能 郝龍斌諷保守
- 獸父拗檢查處女膜 當繼室面性侵女兒
- 被台啤摸透 歐布萊恩要命失誤
- 被指接班林來瘋 林庭謙：進步的動力
- 輕輕一瞬 遇見貓
- 無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 東山PPAP哥 有「蛋蛋」的夢想
- 美中貿易戰一觸即發 中國評估衝擊
- 專家警告 市場低估美3月升息可能性
- 國民黨主席選舉連署明起跑 長達62天
- 美國跨性別娃娃 首度誕生
- 歐盟執委會主席擔心 英脫歐談判搞分化
- 《自由廣場》「全球十大最佳冬季旅遊」有感
- 北市拜票 郝龍斌被里長捧郝總統
- 朵朵小語 林間小徑
- 變厚及變色 「捲甲症」常被誤為灰指甲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lantern Festival sparks events
- 建立好關係 川普和安倍高球開打
- 《自由廣場》請問兩位國民黨員
- 台東炸寒單爺 外籍生肉身上陣
- 清晨冷吱吱 中南部白天回溫
- 平溪千燈照夜空 主燈台日「童」 繪
- 登堂入室嘿咻人妻 小王被人夫拖出來打
- 警車當救護車飆 救回氣喘小女孩
- 今彩539頭獎5注 各得480萬
- 〈生活大補帖〉感恩沒說出口 最大遺憾
- 台塑化汽柴油 週一起降1角
- FF開拓動漫祭 第一天擠進4萬人
- 楊振隆：元凶蔣介石 官方報告應列入
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 《中英對照讀新聞》Doctors to face penalty for taking selfie with corpse 醫師與屍體自拍而面臨懲戒
- 馬克華柏格當警探 展開《愛國者行動》
- 美日加強同盟 釣魚台適用安保
- 能仁以盾攻盾 不敗松山垮了
- 健康充電站─老人防跌講座
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉《推動直轄市新區自治政策》前台南縣長蘇煥智 表態選北市長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分