〈南部〉《推動直轄市新區自治政策》前台南縣長蘇煥智 表態選北市長

2017-02-12

〔記者楊金城／台南報導〕前台南縣長蘇煥智有意參選下屆直轄市長，昨天表態決定參加下屆台北市長選舉，蘇煥智說：「老百姓比政黨重要」，留下不參加民進黨內市長初選，以無黨參選台北市長的想像空間。

蘇煥智卸任後經營律師事務所，六年來持續參與和關心社會議題，他有參選直轄市長的意願，但到那裡選？沒人猜得準，昨天蘇煥智回故鄉拜年，首度露口風，他決定參選，「選個最具戰略位置」，就是參加下屆台北市長選舉。

蘇煥智說，台南縣、市合併升格為直轄市，結果原縣區被邊緣化，因此有必要推動直轄市新區自治運動，在台南市參選，即使選上市長，也沒人聽你講，要選就要選個最具戰略位置的，讓人看見你要推動的民主政策。

蘇煥智說，透過參與選舉，推動直轄市新區自治運動和都縣平權運動，才能讓中央看見，變成全國性政策。目前直轄市能參加行政院會，爭取補助較容易，對縣不公平，須改變都縣不平等地位。

蘇煥智將在五月成立直轄市新區自治聯盟，二月廿四日、廿五日在雲林虎尾、台南市召開座談會、研討會，說明他推動的「台灣第二次民主運動︱地方政治改革」，內容主要論述直轄市區自治和都縣平權運動政策。

蘇煥智正串聯籌組直轄市新區自治聯盟，他說，正在做卅年前他擅長的事。他曾為了廢國代苦行，剔光頭反七股濱南工業區。