| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《推動直轄市新區自治政策》前台南縣長蘇煥智 表態選北市長

2017-02-12

〔記者楊金城／台南報導〕前台南縣長蘇煥智有意參選下屆直轄市長，昨天表態決定參加下屆台北市長選舉，蘇煥智說：「老百姓比政黨重要」，留下不參加民進黨內市長初選，以無黨參選台北市長的想像空間。

蘇煥智卸任後經營律師事務所，六年來持續參與和關心社會議題，他有參選直轄市長的意願，但到那裡選？沒人猜得準，昨天蘇煥智回故鄉拜年，首度露口風，他決定參選，「選個最具戰略位置」，就是參加下屆台北市長選舉。

蘇煥智說，台南縣、市合併升格為直轄市，結果原縣區被邊緣化，因此有必要推動直轄市新區自治運動，在台南市參選，即使選上市長，也沒人聽你講，要選就要選個最具戰略位置的，讓人看見你要推動的民主政策。

蘇煥智說，透過參與選舉，推動直轄市新區自治運動和都縣平權運動，才能讓中央看見，變成全國性政策。目前直轄市能參加行政院會，爭取補助較容易，對縣不公平，須改變都縣不平等地位。

蘇煥智將在五月成立直轄市新區自治聯盟，二月廿四日、廿五日在雲林虎尾、台南市召開座談會、研討會，說明他推動的「台灣第二次民主運動︱地方政治改革」，內容主要論述直轄市區自治和都縣平權運動政策。

蘇煥智正串聯籌組直轄市新區自治聯盟，他說，正在做卅年前他擅長的事。他曾為了廢國代苦行，剔光頭反七股濱南工業區。

廣告
  • 前台南縣長蘇煥智表態選北市長。（記者楊金城攝）

    前台南縣長蘇煥智表態選北市長。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
鹿耳門聖母廟高空煙火 炸亮台江夜空

台南市正統鹿耳門聖母廟「國際高空煙火秀」昨晚炫耀登場，絢爛奪目的各式煙火，高空綻放、五彩繽紛，漫天閃亮火花，宛如台江不夜城，十分熱鬧。民眾蜂…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：〈南部〉《推動直轄市新區自治政策》前台南縣長蘇煥智 表態選北市長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.