〈南部〉新化大坑尾「擔飯擔」 105戶備古早味料理
2017-02-12
〔記者劉婉君／台南報導〕市定民俗活動「擔飯擔」，是新化大坑尾傳承已久的元宵節傳統，當地一百零五戶居民，家家戶戶準備在地食材烹煮成鹹飯、湯品等古早味料理，再以扁擔、竹籐編成的籃子，擔到聖母宮廣場，與陣頭及民眾一同分享，吸引上千人前往「逗熱鬧」，感受這項充滿人情味的傳統民俗活動。
新化大坑尾「擔飯擔」，起源為因應大坑聖母宮元宵遶境，山區幅員廣大，居民主動準備點心，分為中午及黃昏二場，供遶境陣頭及香客食用，屬大坑尾特殊的生活及飲食文化，近年舉辦也吸引許多遊客共襄盛舉。由於具有傳統性、文化性、典範性，且在地性十足，去年九月通過登錄為市定民俗活動，昨天由市長賴清德頒發證書，聖母宮主委、同時也是大坑里長黃永源代表接受。
居民們昨天一早就忙著備料、烹煮，上午十一時卅分左右，將一道道佳餚放入飯擔中，肩挑飯擔，從活動中心徒步擔至聖母宮廣場，沿途民眾夾道、掌聲歡迎，參加民眾擠滿廣場，賴清德宣布「開動！」眾人迫不及待盛飯、穿梭各飯擔間，品嚐各家的手藝，在寒冷的氣候中，感受在地居民的熱情與濃濃的人情味。
有高雄來的民眾驚訝地說，「一百零五戶可以辦得這麼豐盛、熱鬧，真的很厲害。」也有民眾說，「這樣的活動好溫馨，食物也很好吃，下次還要再來。」
古早味料理讓賴清德也豎起大拇指稱讚，他說，「新化大坑尾擔飯擔」登錄為市定民俗活動，代表這項活動已從一個里提升到直轄市的層級，肯定藉由活動傳承下來的敬天、樂群團結、在地及奉獻的精神。
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