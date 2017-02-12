〈南部〉台南市定古蹟農試場官舍 變身台日交流平台

2017-02-12

水上町交流館昨天打頭陣

〔記者劉婉君、洪瑞琴／台南報導〕古蹟宿舍變身，成為台日文化交流基地。市定古蹟「原台南州立農事試驗場宿舍群」丙種官舍Ａ棟，去年七月修復完成後，化身為台日文化及物產交流平台，昨天由日本群馬縣的「水上町交流館」打頭陣，推廣時間為半年，後續還有平戶等四個日本城市接洽中，希望將當地營造成為和風聚落，讓民眾不用出國，也能感受日本的文化特色。

不出國 也能感受日本文化

市定古蹟「原台南州立農事試驗場宿舍群」創設於大正十五年（西元一九二三年），現存五棟包括場長宿舍、兩棟丙種判任官舍及兩棟丁種判任官舍，文化局長葉澤山說，率先進駐的群馬水上町，與南市締結友好協定，「水上町交流館」一邊展示當地文化，一邊也販售當地工藝品，進駐期間並會舉辦定期文化活動、教作傳統食物等，讓台灣民眾可以體會水上町的文化，也有助於促進台南市與水上町的觀光交流，向日本行銷台南市。

葉澤山說，目前接洽中的還有平戶、宮崎、仙台、熊本等城市，有興趣的日本城市必須提出管理計畫供審查，下一檔預計將由平戶接著進駐。

「水上町交流館」昨天開幕，現場安排日本傳統祝賀用的「鏡開儀式」，敲擊酒樽以示開張，還有台日兩國共同表演傳統日本舞，台南市旅行商業同業公會理事長蘇榮堯和水上町觀光協會代表理事深津卓，也在市長賴清德與群馬縣水上町町長岸良昌見證下，代表雙方觀光業者簽訂友好協定，正在台南long stay的「鶯料理」第三代天野朝夫也來觀禮。