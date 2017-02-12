〈南部〉台南市定古蹟農試場官舍 變身台日交流平台
2017-02-12
水上町交流館昨天打頭陣
〔記者劉婉君、洪瑞琴／台南報導〕古蹟宿舍變身，成為台日文化交流基地。市定古蹟「原台南州立農事試驗場宿舍群」丙種官舍Ａ棟，去年七月修復完成後，化身為台日文化及物產交流平台，昨天由日本群馬縣的「水上町交流館」打頭陣，推廣時間為半年，後續還有平戶等四個日本城市接洽中，希望將當地營造成為和風聚落，讓民眾不用出國，也能感受日本的文化特色。
不出國 也能感受日本文化
市定古蹟「原台南州立農事試驗場宿舍群」創設於大正十五年（西元一九二三年），現存五棟包括場長宿舍、兩棟丙種判任官舍及兩棟丁種判任官舍，文化局長葉澤山說，率先進駐的群馬水上町，與南市締結友好協定，「水上町交流館」一邊展示當地文化，一邊也販售當地工藝品，進駐期間並會舉辦定期文化活動、教作傳統食物等，讓台灣民眾可以體會水上町的文化，也有助於促進台南市與水上町的觀光交流，向日本行銷台南市。
葉澤山說，目前接洽中的還有平戶、宮崎、仙台、熊本等城市，有興趣的日本城市必須提出管理計畫供審查，下一檔預計將由平戶接著進駐。
「水上町交流館」昨天開幕，現場安排日本傳統祝賀用的「鏡開儀式」，敲擊酒樽以示開張，還有台日兩國共同表演傳統日本舞，台南市旅行商業同業公會理事長蘇榮堯和水上町觀光協會代表理事深津卓，也在市長賴清德與群馬縣水上町町長岸良昌見證下，代表雙方觀光業者簽訂友好協定，正在台南long stay的「鶯料理」第三代天野朝夫也來觀禮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
鹿耳門聖母廟高空煙火 炸亮台江夜空
台南市正統鹿耳門聖母廟「國際高空煙火秀」昨晚炫耀登場，絢爛奪目的各式煙火，高空綻放、五彩繽紛，漫天閃亮火花，宛如台江不夜城，十分熱鬧。民眾蜂…
網友回應
熱門新聞
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 政院拚經濟 將提8千億基建特別預算
- 吳敦義、洪秀柱指納民調不可能 郝龍斌諷保守
- 獸父拗檢查處女膜 當繼室面性侵女兒
- 被台啤摸透 歐布萊恩要命失誤
- 被指接班林來瘋 林庭謙：進步的動力
- 輕輕一瞬 遇見貓
- 無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 東山PPAP哥 有「蛋蛋」的夢想
- 美中貿易戰一觸即發 中國評估衝擊
- 專家警告 市場低估美3月升息可能性
- 國民黨主席選舉連署明起跑 長達62天
- 美國跨性別娃娃 首度誕生
- 歐盟執委會主席擔心 英脫歐談判搞分化
- 《自由廣場》「全球十大最佳冬季旅遊」有感
- 北市拜票 郝龍斌被里長捧郝總統
- 朵朵小語 林間小徑
- 變厚及變色 「捲甲症」常被誤為灰指甲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lantern Festival sparks events
- 建立好關係 川普和安倍高球開打
- 《自由廣場》請問兩位國民黨員
- 台東炸寒單爺 外籍生肉身上陣
- 清晨冷吱吱 中南部白天回溫
- 平溪千燈照夜空 主燈台日「童」 繪
- 登堂入室嘿咻人妻 小王被人夫拖出來打
- 警車當救護車飆 救回氣喘小女孩
- 今彩539頭獎5注 各得480萬
- 〈生活大補帖〉感恩沒說出口 最大遺憾
- 台塑化汽柴油 週一起降1角
- FF開拓動漫祭 第一天擠進4萬人
- 楊振隆：元凶蔣介石 官方報告應列入
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 《中英對照讀新聞》Doctors to face penalty for taking selfie with corpse 醫師與屍體自拍而面臨懲戒
- 馬克華柏格當警探 展開《愛國者行動》
- 美日加強同盟 釣魚台適用安保
- 能仁以盾攻盾 不敗松山垮了
- 健康充電站─老人防跌講座
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台南市定古蹟農試場官舍 變身台日交流平台
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分