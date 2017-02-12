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〈南部〉鹿耳門聖母廟高空煙火 炸亮台江夜空

2017-02-12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市正統鹿耳門聖母廟「國際高空煙火秀」昨晚炫耀登場，絢爛奪目的各式煙火，高空綻放、五彩繽紛，漫天閃亮火花，宛如台江不夜城，十分熱鬧。

民眾蜂擁搶春牛 祈求好兆頭

鹿耳門聖母廟迎接新春，推出二○一七年「花火迎春迓春牛」系列活動，昨晚「鹿耳門風華再現慶元宵」壓軸，晚上八點先舉行搶春牛儀式，由市長賴清德、聖母廟主委王明義等人主持鞭春牛祭典後，民眾蜂擁而上搶春牛，希望帶來新年好兆頭，保祐平安。

春牛被搶得連骨架都不剩

鞭春牛儀式，象徵驅除寒冬，在完成鞭紙春牛後，現場民眾即蜂擁而上，搶成一團，「整隻春牛」被搶得連骨架都不剩，甚至搶到「打架」的局面，鬧烘烘也暖烘烘。

煙火秀震撼力十足 驚呼連連

為了申請列入市定民俗，文化局也邀請六位無形文化資產委員前來會勘，這已是第三年會勘，是否列入，尚待召開審查會討論。

今年蜂炮及高空煙火秀依然有看頭，分二梯次進行，並交互進行，每一梯次先由六門蜂炮炸放卅分鐘，再進行廿分鐘高空煙火秀，熱鬧四射中，夾帶著民眾連連驚呼聲，全場炮聲隆隆，更是震撼力十足。

今年炮管最大口徑十八吋，直徑約四十六公分，發射達三百五十米高，火樹銀花朵朵開，點亮台江夜空。

除了高空煙火秀，下午先由踩街及精彩藝文活動表演暖身，人潮一波波擠進來，將廟埕擠得水洩不通，歡樂慶元宵的高潮氣氛，為昨日強震「沖沖喜」！讓民眾ＨＩＧＨ翻天！

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  • 春牛才剛鞭完，就被民眾搶得支離破碎。（記者洪瑞琴攝）

    春牛才剛鞭完，就被民眾搶得支離破碎。（記者洪瑞琴攝）

  • 正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀昨晚炫耀登場，點亮台江夜空。（記者洪瑞琴攝）

    正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀昨晚炫耀登場，點亮台江夜空。（記者洪瑞琴攝）

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鹿耳門聖母廟高空煙火 炸亮台江夜空

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