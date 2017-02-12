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〈南部〉相隔35年 旗山國中「半百」同學會

2017-02-12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗山國中第四十屆畢業校友（民國七十一年畢），畢業卅五年，昨天重回校園舉辨同學會，當年約五百位畢業生，來了三分之一、超過一百五十位同學相見歡，甚至當年教導過這群「孩子」的幾位退休老師，也和學生們話當年，場面溫馨感人，校友們直呼：「明年再辦一次！」

本身也是旗山國中畢業的現任旗山國中校長高宏上說，同學會的校友們小他五屆，看到學弟妹重回校園，他以校長和學長的身分，替這群「學弟妹們」重新介紹校園環境；他還說，年紀過了半百，好像就會開始懷念過去的美好，他也鼓勵大家，既然人生的道路已走完大半，要開始「看看過去，想想現在，然後規劃未來」。

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  • 旗山國中第40屆畢業校友重回校園聚首話當年。（記者黃佳琳攝）

    旗山國中第40屆畢業校友重回校園聚首話當年。（記者黃佳琳攝）

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標題：〈南部〉相隔35年 旗山國中「半百」同學會


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